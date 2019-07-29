Как звезды! Самые красивые выпускники университета МВД в Ставрополе

Красиво, широкой поступью под шум грозы и гимн России, из ставропольского филиала Краснодарского университета МВД выпустились 99 лейтенантов!

Красота спасет мир и сохранит в дальнейшем уже по долгу службы!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчерашние курсанты теперь следователи, участковые и оперуполномоченные уголовного розыска, готовые охранять порядок и преданно служить народу и стране.

Вручение дипломов специалистамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ребята еще совсем юные, но знают уже: служба и опасна и трудна.

Хрупким девушкам предстоит служить на благо Ставропольского края и России. Удачи!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хорошо "Комсомолке" ответил золотой медалист этого года Юрий Сухинин:

- Нет в нашем деле ничего "романтического", как выдумывают в сериалах.

Гордость выпуска Юрий СухининФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И хотя отличниками выпустились 13 слушателей очной формы обучения, кроме парнишки золотые медали вручили еще лишь двоим - Ксении Платоха и Екатерине Слюсаренко.

Вручение лейтенанту золотой медали. Поздравляем!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Красотки покорили нас своим умом и обаянием при всей своей деловитой сдержанности и простоте.

Одна из медалисток. Умничка!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И надо сказать, потрясающе выглядели все. Опрятные, стройные, а главное с блеском в глазах!

Даже галстуки точно в строюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отдельно похвалим саму церемонию, где все прошло изящно, искренне и статно.

Юношей ждут непростые годы службы, но в глазах горит огонь, а значит - справятся!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пусть и с маленьким казусом, который учинили напоследок выпускники.

Родные и друзья радуются выпуску близких. Точно папарацци на красной дорожкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Речь про традицию с мелочью, когда при заключительном марше лейтенанты "на счастье" подбрасывают монеты, запрятанные в мешочке под головным убором.

Вот так рублики и копейки на память собирала ребятняФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот раз деньги полетели, как и полагается, но вместе с беретами и фуражками, которые на радостях от вручения дипломов запустила молодежь. По некоторым головным уборам потом прошлись шагающие следом.

Проказники устроили шоуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Влетит ребятам за потерянные береты, - пошутила одна из сотрудниц ВУЗа.

Девчата не скрывали улыбок, но после церемонии плакалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зрелищным был и ритуал прощания бывших слушателей со знаменем университета.

Красивая традиция со знаменем многих растрогала до слезФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ритуал серьезный, но видели бы, как девчата хохотали от понимания, что их прическам пришел конецФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поздравляли выпускников представители краевых силовых структур, министерств, региональной думы, от имени губернатора, лично глава Ставрополя и ветераны филиала.

Сотрудники ВУЗа и приглашенные гости вместе с выпускникамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А теперь предлагаем посмотреть на "праздник в лицах".

Не подумайте, что служить идут одни женщины. Это мы постарались поймать в кадре побольше девчатФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эмоции вопреки положенной строгости все же били через край. И это прекрасно.

Самые трогательные моменты произошли уже после церемонии в неформальной обстановкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конечно, многие плакалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Взгляните на счастливые лица!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эмоции били через крайФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2019-м около 100 выпускников получили дипломы. А это почти в половину больше, чем годом ранее!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выпуск прошел в пасмурное 27 июля, но погода подарила только свежесть и не испортила праздник ливнемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уже лейтенант делает фото с товарищем-курсантомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН