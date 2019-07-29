Как проходило массовое крещение-2019 в Ставрополе

В честь 1031-летия со дня погружения князем Владимиром Руси в православие на Холодных родниках в Ставрополе прошло массовое крещение.

Какой пронзительный взгляд!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В руках верующие держали свечиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресение от мала до велика стали частью религиозной традиции.

Крещение самых маленькихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вели церемонию по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла представители духовенства епархии.

Как они отметили: "Принять Таинство крещения в этот знаменательный день пожелали более 50 человек. 10 из них - дети".

Погода в этот день выдалась самой подходящей для погружения в родниковую водуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для самых маленьких у бассейна подготовили купель с водой потеплее.

Некоторые даже в очень юном возрасте осмелились погрузиться в родникФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После погружения на малышей надевали крест и проделывали миропомазание.

По традиции можно окунаться только в ночной рубашкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дети постарше вместе со взрослыми окунались в родниковую воду в бассейне.

Вода в бассейне очень холоднаяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН