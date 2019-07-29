2019-07-29T15:06:22+03:00
Общество

Как проходило массовое крещение-2019 в Ставрополе

"Комсомолка" подготовила репортаж с Холодных родников [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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От мала до велика приняли Таинство крещенияОт мала до велика приняли Таинство крещенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В честь 1031-летия со дня погружения князем Владимиром Руси в православие на Холодных родниках в Ставрополе прошло массовое крещение.

Какой пронзительный взгляд! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какой пронзительный взгляд!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В руках верующие держали свечи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В руках верующие держали свечиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресение от мала до велика стали частью религиозной традиции.

Крещение самых маленьких Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крещение самых маленькихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вели церемонию по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла представители духовенства епархии.

Миропомазание Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МиропомазаниеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как они отметили: "Принять Таинство крещения в этот знаменательный день пожелали более 50 человек. 10 из них - дети".

Погода в этот день выдалась самой подходящей для погружения в родниковую воду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в этот день выдалась самой подходящей для погружения в родниковую водуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для самых маленьких у бассейна подготовили купель с водой потеплее.

Некоторые даже в очень юном возрасте осмелились погрузиться в родник Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые даже в очень юном возрасте осмелились погрузиться в родникФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После погружения на малышей надевали крест и проделывали миропомазание.

По традиции можно окунаться только в ночной рубашке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По традиции можно окунаться только в ночной рубашкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дети постарше вместе со взрослыми окунались в родниковую воду в бассейне.

Вода в бассейне очень холодная Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вода в бассейне очень холоднаяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для удобства установили стремянку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для удобства установили стремянкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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