Как проходило массовое крещение-2019 в Ставрополе
В честь 1031-летия со дня погружения князем Владимиром Руси в православие на Холодных родниках в Ставрополе прошло массовое крещение.
Какой пронзительный взгляд!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В руках верующие держали свечиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В воскресение от мала до велика стали частью религиозной традиции.
Крещение самых маленькихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Вели церемонию по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла представители духовенства епархии.
МиропомазаниеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Как они отметили: "Принять Таинство крещения в этот знаменательный день пожелали более 50 человек. 10 из них - дети".
Погода в этот день выдалась самой подходящей для погружения в родниковую водуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Для самых маленьких у бассейна подготовили купель с водой потеплее.
Некоторые даже в очень юном возрасте осмелились погрузиться в родникФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
После погружения на малышей надевали крест и проделывали миропомазание.
По традиции можно окунаться только в ночной рубашкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Дети постарше вместе со взрослыми окунались в родниковую воду в бассейне.
Вода в бассейне очень холоднаяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Для удобства установили стремянкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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