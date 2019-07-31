В Карачаево-Черкесии строят школы и открывают образовательные центры

- Будущее нашей республики – это наши дети. Им мы должны передать современную и успешно развивающуюся Карачаево-Черкесию. Именно поэтому особое внимание в нашей работе мы уделяем сфере образования, - сказал глава республики Рашид Темрезов в ежегодном отчетном докладе в мае этого года.

В Карачаево-Черкесии много сельских школ, требует обновления их материально-техническая база и кадровый педагогический состав, жизнь диктует введение новых актуальных форматов образования. Однако все эти проблемы постепенно и поступательно решаются с помощью региональных проектов, входящих в состав нацпроектов «Образование» и «Демография».

Будут новые школы

Более 12% школьников от общего количества учеников Карачаево-Черкесии занимаются во вторую смену. Это неудобно детям, волнительно для родителей, беспокоит такое положение дел и республиканские власти. В КЧР намерены выполнить поручение президента страны - перейти к 2025 году на односменный режим обучения, в частности за счет строительства новых школ, - подчеркивают в правительстве республики.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в прошлом году был введен в строй современный общеобразовательный комплекс «школа плюс детский сад» в поселке Холоднородниковский - появилось 185 новых ученических мест. В прошлом же году начали возводить двухкорпусную пристройку на 400 мест к самой многочисленной школе Черкесска и республики в целом - гимназии № 17. Это позволит решить проблему двухсменки в школе, куда ходит более тысячи ребят. Строительство планируют завершить в конце 2019 года. В здании будут шесть независимых входов, классы с отдельными гардеробными, кабинеты для внеклассной и внешкольной воспитательной работы, столовая более чем на 200 мест и многое другое.

В этом году начато строительство трехэтажной пристройки на 400 мест к школе № 1 в Усть-Джегуте. Ее планируют построить к концу следующего года. А в 2020 году займутся строительством школы в ауле Гюрюльдеук. Новое здание будет рассчитано на 165 мест, ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Как рассказали в республиканском министерстве образования и науки, таким образом будет создано 965 новых ученических мест.

Точки роста

В сентябре в 19 сельских школах в разных районах республики заработают «Точки роста». Это образовательные центры нового образца, которые создаются по всей стране в рамках проекта «Современная школа», будут объединены в единую федеральную сеть и откроются в один день.

Центры нужны, чтобы сформировать у школьников современные технологические и гуманитарные навыки, обеспечить новый подход в обучении по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также в области дополнительного образования. Здесь можно будет играть в шахматы, изучать 3D-моделирование и прототипирование, осваивать другие актуальные компетенции. Сейчас в кабинетах, которые выделены в действующих школах, идет ремонт, до конца августа планируется завезти все необходимое оборудование.

Педагоги, которые будут работать в новых центрах, прошли специальное обучение. Они уверены, что новшество понравится и детям, и их родителям. К тому же, в такие центры смогут приходить и ученики соседних школ, а занятия будут проводиться в том числе во внеурочное время и на каникулах. Центры «Точка роста» призваны сократить разрыв между сельскими и городскими школами. Для Карачаево-Черкесии, где 86,5% всех школ расположены в сельской местности и в малых городах, это более чем актуально.

Еще один важный шаг для развития школ в селах - обеспечение современным доступом к интернету. В этом году планируется решить проблему отсутствия высокоскоростного подключения к сети в семи сельских школах. Такая работа ведется в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». До 2024 года, как сообщили в минобрнауки Карачаево-Черкесии, все общеобразовательные организации республики будут обеспечены интернетом.

Талантам - возможности

Поддержать талантливых детей, позволить им раскрыть свои способности призвана «дорожная карта» регионального проекта «Успех каждого ребенка». Речь идет о развитии и модернизации системы дополнительного образования.

- К 2020 году на базе 82 образовательных организаций будет создано почти 17 тысяч новых мест дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности. Кроме того, в систему дополнительного образования будут вовлечены минимум 70% детей с ограниченными возможностями, - сказал глава КЧР Рашид Темрезов в докладе-послании.

К началу учебного года в 10 сельских школах будут созданы условия для занятия физкультурой и спортом. Чтобы развивать у подрастающего поколения все направления технического творчества, роботехники и естественнонаучного образования в республике к 2020 году планируют открыть детский технопарк «Кванториум». А к 2024 году будет создан Центр поддержки талантливых и одаренных детей. На создание «Кванториума», который намерены открыть в Черкесске, потребуется около 80 млн рублей из федерального бюджета и бюджета КЧР.

Также планируется до 2022 года создать три мобильных «Кванториума», которые будут работать на территории Зеленчукского, Карачаевского и Малокарачаевского муниципальных районов. На это потребуется еще около 50 млн рублей. Технические «лаборатории на колесах» позволят как можно больше детей в сельских районах увлечь новыми науками и вовлечь их в инновационные образовательные программы.

Пусть мамы ходят на работу

В 2012 году только 52 процента детей дошкольного возраста в республике были обеспечены местами в детских садах. На сегодня проблема полностью решена для детей от 3 до 7 лет.

- С начала действия указа президента России мы ввели в эксплуатацию более 7 тысяч дополнительных мест, в том числе за счет строительства в 2018 году 4 дошкольных образовательных учреждений в сельской местности: в селах Маруха, Холоднородниковский, аулах Псаучье-Дахе и Али-Бердуковский, - подчеркнул Рашид Темрезов. - Продолжается строительство двух дошкольных учреждений и образовательных комплексов в формате «школа плюс детский сад» в Черкесском городском округе и пристройки к детскому саду «Ивушка» на 160 мест для детей ясельного возраста.

Пока строили детсады в республике, получили дополнительный социальный эффект - появилось более 1600 новых рабочих мест. Теперь нужно решить проблему с детьми ясельного возраста, чтобы молодые мамы могли спокойно выходить на работу. Президент РФ поставил задачу решить проблему к 2021 году. В республике намерены воплотить это в жизнь.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования» (нацпроект «Демография») в Карачаево-Черкесии занимаются созданием дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в детсадах. Как рассказали в минобнауки, в республике в 2019 - 2021 годах будет построено 13 дошкольных учреждений в общей сложности на 1020 мест, в том числе 7 детских садов в Черкесске. На эти цели предусмотрено более 750 млн руб.