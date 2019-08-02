На Ставрополье в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 5 человек

В Апанасенковском районе Ставрополья произошло ДТП с автобусом.

- Около половины третьего на 420 км трассы "Астрахань-Ставрополь" рейсовый автобус "Сан Лонг", ехавший по маршруту "Волгоград-Ставрополь", столкнулся с грузовиком "Рено". В автобусе находились 23 пассажира. Двое, включая водителя автобуса, погибли на месте. Еще трое скончались по пути в реанимацию. Всего госпитализировано 14 пассажиров, трое из них в реанимации Апанасенковской больницы, - сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Водитель грузовика выжил, несмотря на серьезные повреждения кабины.

Погибший водитель автобуса, 59-летний житель Ставрополя, на посту ДПС на границе со Ставропольским краем останавливался в рамках операции "Сон за рулем". Ему вручили памятку об опасности ночного вождения и предложили отдохнуть, однако он отказался и поехал дальше.

- Одна из версий произошедшего- усталость одного из водителей, - уточнили в ГИБДД. - Из искореженного автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел. От столкновения автобус опрокинулся. Сейчас все версии проверяются, изучаются показания очевидцев и участников, назначены экспертизы.

Видео страшной аварии с пятью погибшими на Ставрополье.

Все, что осталось от кабины автобуса....

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ В АВАРИИ

1) Бахорева П., 26.09.05

2) Милешникова Р., 05.06.62

3) Поляшкина В., 14.01.89

4) Апресян Е., 12.06.80

5) Погосян А., 2015 г.р.

6) Погосян А., 2010 г.р.

7) Шаталов О., 21.12.93

8) Мордвинцева И., 16.10.63

9) Нешатый А., 15.05.75

10) Летягин А., 14.04.1979

11) Блинова В., 25.05.80

12) Боссе Т., 30.06.66

13) Боссе Т., 03.01.2000

14) Синкина М., 04.12.2003

15) Гучияев Р., 08.10.1976

16) Топчеева М., 1941 (реанимация)

17) Махарашвили О., 09.09.1983

18) Киселева К., 24.02.2003

19) Васильева Е., 06.09.1963

20) Малышнина Г., 04.08.1978