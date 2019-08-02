2019-08-02T10:34:32+03:00
Происшествия

Во Владикавказе из-за взрыва загорелся цех по обработке шерсти

Пострадало 12 человек
Антон ШАПОВАЛОВ
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Во Владикавказе из-за взрыва загорелся цех по обработке шерстиВо Владикавказе из-за взрыва загорелся цех по обработке шерстиФото: СОЦСЕТИ
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Во Владикавказе загорелся цех по обработке шерсти. Возможной причиной возгорания может быть хлопок газа, сообщает пресс-служба МЧС по Северной Осетии.

Ранее сообщалось в ведомстве, что площадь пожара составляет 70 квадратных метров. По предварительным данным, пострадало три человека.

- По имеющейся информации, в здании произошёл взрыв газа. Есть трое пострадавших, [все] живы. В настоящее время происходит тушение пожара, - говорят в МЧС по Северной Осетии.

Позже количество пострадавших увеличилось до 12 человек. Кроме этого, площадь возгорания выросла в десять раз: огонь охватил уже 700 квадратных метров. Пожар тушит бригада из 20 спасателей, задействовано пять единиц техники.

Горит цех по обработке шерсти в Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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