"Сколько ты зарабатываешь": "Чеченский Халк" пошел на рейд с "Львом против" и примерил роль Дудя

Асхаб Тамаев выпустил на своем YouTube-канале видеоролик со встречи с блогером Михаилом Лазутиным, более известный как "Лев против". На записи "Чеченский Халк", которого помнят по поединкам и боевым приемам, примеряет на себе не совсем естественную роль - он становится интервьюером.

Сначала Тамаев решили опробовать, каково снимать такие же рейды, как у "Льва", и пошел с Лазутиным в рейд.

- Короче, друзья, я сдаюсь. Это очень сложно. Я лучше покачаюсь три-четыре часа, чем буду так ходить, - признался Тамаев и приступил к интервью.

"Чеченский Халк" обсудил с Лазутиным проблемы, которые подстерегают блогера в его сфере, в том числе - вопрос публичной провокации. Тамаев пытался следовать заветам Дудя: составлял вопросы недлинные, но и не крошечные, не перетягивал на себя внимание. Однако блогеру ещё далеко до журналиста: при некоторых ответах парень терялся и долго придумывал следующий вопрос.

Правда, кульминационный момент ролика наступил, когда мужчины стали говорить о деньгах. Лазутин рассказал, что недавно купил машину и копил на нее очень долго. Тамаев удивился, что при такой большой аудитории (1,8 миллионов подписчиков) блогер получает 100-150 тысяч за рекламу. Тогда «Чеченский Халк» озвучил свой заработок: при двух миллионах подписчиков он получает минимум миллион в месяц.

- Друзья, при такой аудитории 150 тысяч — это мелочь. Чтобы вы образно понимали, при двух миллионах подписчиков средний заработок у меня — миллион.

Также Тамаев подготовил для Лазутина несколько небольших конкурсных испытаний на выявление его физических способностей. На первом этапе ребятам надо было покачаться на брусьях, и здесь выиграл Тамаев. На втором они должны были побороться в армрестлинге, и снова победа за «Чеченским Халком». И на последнем этапе блогеры играли в футбол. Здесь победил «Лев против».