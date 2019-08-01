2019-08-01T18:22:04+03:00
Происшествия

"Кислотного маньяка" выдала ДНК

На Ставрополье начинается суд над студентом, обливавшим кислотой девушек
Виталий КЛИМОВ
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Шамиль Чапаров сначала признал свою вину, но потом отказался от данных показаний.Шамиль Чапаров сначала признал свою вину, но потом отказался от данных показаний.
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В Ставропольском крае скоро начнется суд над 19-летним студентом медицинского колледжа Буденновска. По версии следствия, Шамиль Чапаров плеснул кислотой в лицо трем девочкам. По статьям "Хулиганство" и "Причинение вреда здоровью средней тяжести" ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Все преступления происходили по одной схеме. Маньяк, надев медицинскую маску на лицо и взяв в руки баллончик с кислотой, садился на велосипед и начинал колесить по улицам города в поисках жертв.

Первыми под руку попались две 15-летние девочки, шедшие по аллее. В них он и брызнул кислотой. С ожогами девушек госпитализировали. Одной из них даже потребовалась помощь пластического хирурга. Город забурлил. Юные жительницы боялись гулять, а в соцсетях обсуждали появление «кислотного маньяка».

В МВД даже создали специальную группу по поиску ненормального, в Буденновск в командировку поехали лучшие «сыщики». За информацию о безумце объявили награду в полмиллиона. Однако быстро найти и задержать его не получилось, а через пару дней ЧП повторилось. Еще двух школьниц облили кислотой. По описаниям - все тот же «маньяк» на велосипеде в медицинской маске. Затем Буденновск наполнился слухами о новых нападениях, которые опровергались следствием, но паника улеглась лишь через пару недель.

По описаниям составить точный фоторобот нападавшего не удавалось: он был в маске, капюшоне да к тому же быстро ехал на велосипеде. Никаких слов во время преступлений не кричал. Следствие допросило всех ранее судимых в районе, а также страдающих психическими расстройствами и состоящих на учете. Результата не было. Но зацепка нашлась. В одном из дворов маньяк бросил тот самый баллончик с кислотой. На нем остались его отпечатки пальцев и выделения пота. Этого было достаточно, чтобы сделать анализ ДНК и начать брать образцы у сотен молодых людей. Следователи Следственного управления СКР по Ставропольскому краю верно выбрали направление работы: проверять всех, у кого может быть доступ к кислоте и прежде всего — студентов медколледжа. В итоге через год такая тотальная кропотливая проверка дала результат. Образцы ДНК одного из студентов совпали с теми, что были на баллончике.

- Тихий, хороший мальчик. Никогда дурного слова не скажет, учился хорошо, никогда бы не подумали, - в колледже, где Шамиль Чапаров учился на фельдшера, очень удивились его задержанию. А некоторые однокурсники и вовсе не поверили. В защиту Чапарова был даже организован пикет.

Но на первом же допросе Чапаров написал явку с повинной. Свои действия он объяснил тем, что хотел на ком-то выместить накопившуюся злобу. Правда, позже от своих показаний отказался.

За арестованного студента вступились родственники, друзья, которые продолжают настаивать на его невиновности.

В ближайшие дни Буденновский городской суд будет рассматривать дело Чапарова. Молодому человеку может грозить реальный срок или, если судебная экспертиза признает его невменяемым, - принудительное психиатрическое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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