Из лачуги в хоромы: одинокой чеченской старушке и 30 ее кошкам фонд Кадырова подарил дом

Пожилая женщин Лайса Гишкаева из чеченского села Пролетарское жила в разваливающемся строении, которое именовала домом. Старушка сама едва сводила концы с концами, но приютила рядом с собой 30 кошек. Видео о судьбе гордой чеченки быстро облетело соцсети.

Глава Чеченской Республики сообщил, что его мама, Аймани Несиевна, которая является Президентом Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, распорядилась помочь женщине.

Ей помогли финансово, а ухаживать приставили работника социальной службы. Больше того – фонд построил пенсионерке просторный дом в Старопромысловском районе Грозного. Он обставлен мебелью и техникой. Для кошек тоже построены собственные кошачьи метры.

5 августа Лайсе вручили ключи от нового дома и поздравили с новосельем.

Глава Чечни написал: " Желаю долгих лет жизни, благополучия, крепкого здоровья! Также выражаю благодарность моей дорогой маме Аймани Несиевне за её отзывчивость и бесконечную доброту. Да хранит тебя Всевышний Аллах!"