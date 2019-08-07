Обогнал Дудя: повар кавказской кухни из Пятигорска собрал 18 млн просмотров в Youtube
Смотреть на готовку сочного шашлыка уже удовольствие. А если учит обращаться с мясом толковый харизматичный повар с Северного Кавказа - вдвойне. Тому доказательство: 18 млн (!) просмотров ролика в Youtube от ловкача в Пятигорске, где глава семьи во дворе своего большого дома разделывает баранину, маринует в пиве и красиво запекает в печи. Столько же пользователей, в некоторых случаях даже меньше, для примера, смотрели видео прославившегося в сети журналиста Юрия Дудя.
Обогнал Дудя: повар кавказской кухни из Пятигорска собрал 18 млн просмотров в Youtube.Мастер ножа и топора учит рубить, мариновать и жарить божественно вкусное мясо
Казалось бы, уже выпустили десятки гастрономических ток-шоу. Чем удивляет повар со Ставрополья? А все просто: поменьше утомляющей болтовни, больше семейного уюта и простоты.
- Налей 100 граммов для разогрева, - просит оператора-жену режущий на видео тушку блогер.
Из глиняного графина по двум стаканам женская рука разливает красное вино.
- Мы могли бы и не пить, но есть хорошая возможность выпить. Зачем же вводить бессмысленные ограничения? За возможности, - шутит мужчина и выпивает.
В кадре мелькают и дети: приправу поднесут, внесут движения игрой в мяч. Собака засветилась - кусок мяса щенячьими глазками выпросила. Все вообщем по-живому, по-домашнему.
Конкретно это видео длится меньше 15 минут. Как и все другие ролики с канала жителя Ставропольского края оно заканчивается семейной трапезой там же во дворе дома и фирменным тостом в кавказских традициях.
Еще герой публикации делится с поклонниками историями своих путешествий по КавказуФото: СОЦСЕТИ
В Instagram блогеру передают приветы и просят выложить ролики с рецептами фанаты из Сибири, с Кубани, и даже Украины. А в Youtube восторженные комментарии оставляют пользователи из Пакистана, Польши, США, Германии, Аргентины и прочих стран.
ИСТОЧНИК KP.RU
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