2019-08-07T14:14:35+03:00
Общество

Обогнал Дудя: повар кавказской кухни из Пятигорска собрал 18 млн просмотров в Youtube

Мастер ножа и топора учит рубить, мариновать и жарить божественно вкусное мясо [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Два года кулинар покоряет интернетДва года кулинар покоряет интернетФото: СОЦСЕТИ
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Смотреть на готовку сочного шашлыка уже удовольствие. А если учит обращаться с мясом толковый харизматичный повар с Северного Кавказа - вдвойне. Тому доказательство: 18 млн (!) просмотров ролика в Youtube от ловкача в Пятигорске, где глава семьи во дворе своего большого дома разделывает баранину, маринует в пиве и красиво запекает в печи. Столько же пользователей, в некоторых случаях даже меньше, для примера, смотрели видео прославившегося в сети журналиста Юрия Дудя.

Обогнал Дудя: повар кавказской кухни из Пятигорска собрал 18 млн просмотров в Youtube.Мастер ножа и топора учит рубить, мариновать и жарить божественно вкусное мясо

Казалось бы, уже выпустили десятки гастрономических ток-шоу. Чем удивляет повар со Ставрополья? А все просто: поменьше утомляющей болтовни, больше семейного уюта и простоты.

- Налей 100 граммов для разогрева, - просит оператора-жену режущий на видео тушку блогер.

Из глиняного графина по двум стаканам женская рука разливает красное вино.

- Мы могли бы и не пить, но есть хорошая возможность выпить. Зачем же вводить бессмысленные ограничения? За возможности, - шутит мужчина и выпивает.

В кадре мелькают и дети: приправу поднесут, внесут движения игрой в мяч. Собака засветилась - кусок мяса щенячьими глазками выпросила. Все вообщем по-живому, по-домашнему.

georgikavkazgeorgikavkaz
Хлеб из деревенской печи Ингредиенты: Мука - 1,9 кг. Вода теплая -1л. Дрожжи - 10 гр. Соль - 3 ч. ложка Сахар - 1ст. ложка Растительное масло - 50мл Кунжут на вкус. ____ #георгийкавказ#готовимдома#мед#масло#хлеб#печь#деревенская#ужин#готовим#обед#дом#семья#дети#вкусная#еда#на#завтрак#тандыр#и#мясо#вино#вкуснаяеда#чай#как#приготовить#с#супер#рецепт
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Конкретно это видео длится меньше 15 минут. Как и все другие ролики с канала жителя Ставропольского края оно заканчивается семейной трапезой там же во дворе дома и фирменным тостом в кавказских традициях.

Еще герой публикации делится с поклонниками историями своих путешествий по Кавказу Фото: СОЦСЕТИ

Еще герой публикации делится с поклонниками историями своих путешествий по КавказуФото: СОЦСЕТИ

В Instagram блогеру передают приветы и просят выложить ролики с рецептами фанаты из Сибири, с Кубани, и даже Украины. А в Youtube восторженные комментарии оставляют пользователи из Пакистана, Польши, США, Германии, Аргентины и прочих стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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