Фантастика или реальность: "снежный человек" прислуживал людям на Северном Кавказе

Еще во времена СССР "снежные люди" жили в лесах Северного Кавказа, а сейчас прячутся в пещерах, горах, неприступной чащобе или вовсе вымерли. Речь не о разрекламированных "Голливудом" белошерстных йети. Невероятным для скептиков открытием с "КП-Северный Кавказ" поделился живущий в Кабардино-Балкарии краевед Виктор Котляров, выпустивший книгу-сборник документальных свидетельств о реальных встречах с волосатыми дикими людьми "алмасты" из местных легенд.

- На Кабардинской равнине и в ущельях Балкарии жители видели, встречали, общались и даже сожительствовали с лесным человеком. Не единицы, не десятки – многие сотни свидетельств и описаний, - предполагает автор. - И ведь нашу республику с полным основанием называли "очагом размножения снежных людей" на Кавказе.

Обложка книги

В пример Котляров приводит реальные рассказы туристов, зоологов, охотников, пастухов, альпинистов. Ссылается на воспоминания Магила Эльмесова - дяди научного сотрудника Высокогорного Геофизического института АН СССР на Эльбрусе Аульдина Эльмесова, о встрече с убитым алмасты в конце 1930-х годов:

- Пасечник повел в кусты, метрах в 150 от палатки, где лежал этот мертвый, скорченный "сатана". То, что увидел, запомнил на всю жизнь: уже разложившийся труп существа, очень похожего на человека, волосатое тело, вытянутое, как у собаки, лицо, несоразмерно туловищу длинные конечности. На ладонях волос не было. На ногах были очень длинные пальцы. Сразу понял, что это был алмасты, о котором не раз слышал.

Другую историю Виктор услышал от жителя селения Черная Речка, якобы увидевшего взрослого самца алмасты ночью в 1998 году:

- Силуэт был достаточно высоким, стоял на двух ногах. "Медведь," – попытался убедить себя Аслан. <...> Понял, что приближающееся к шалашу двуногое существо не животное, оно больше напоминало человека - высокого роста, обросшего темной шерстью. Он подошел к шалашу, поднял голову и какое-то время стоял так, не двигаясь и не издавая звуков. Резкий запах ударил в лицо, Аслан догадался, что перед ним алмасты – лесной человек, о котором ему много рассказывала бабушка.

Если верить приведенным краеведом свидетельствам - а их несколько десятков, то алмасты очень шустрые (быстрее лошади), сильные, с бурой или черной шерстью и при устрашающей внешности совершенно безобидные - едят ягоды с орехами, на людей не нападают. И есть как мужские, так и женские особи. Встречались даже дети:

- Летом 1959 года молодой кабардинец где-то в лесу поймал маленькую девочку алмасты лет 7–8. <...> Сбежавшиеся кабардинцы приказали немедленно отвести ее в лес, где она была поймана, и отпустить во избежание несчастий, - ссылается на текст другого исследователя Котляров.

О возможном контакте с "гоминоидом реликтовым" автор говорит нерешительно. Мол, люди в большинстве проявляют жестокость, вот звери-люди и бегут от знакомства. За последние годы "снежного человека" на Северном Кавказе в живую не замечали вообще. Единственное, в 2016 году, как заверяет Котляров, были найдены похожие на человеческие, но размером до 70 см, следы на снегу в верховьях Баксанского ущелья и по пути к нему – в районе Тызыла и Бедыка.

Фото из книги Виктора Котлярова

Что поразило больше всего, жители Северного Кавказа всерьез делятся друг с другом якобы реальными случаями о "приручении" чудищ! Когда, например, одинокий старик-кабардинец подкармливал хлебом и сыром "осторожное существо", постепенно оно привыкло и сидело потом рядом у костра.

- В некоторых рассказах говорилось об алмасты, живших в старые времена в горских селениях и выполнявших для своих опекунов такие несложные работы, как вытягивание воды из колодца и переноска ведер, дров, - добавляет Котляров.

Фантастика это или таинственная, скрытая от людей, реальность? "Комсомолка" спросила об этом у ученого из Института этнологии и антропологии в Москве:

Антрополог: про "снежных людей" на Северном Кавказе 00:00 00:00

- Мягко говоря, сомнительное открытие. Привиделось людям. Если говорим про "гоминидов", то останки неандертальцев в большом количестве находили. Более того, из их зубных тканей было извлечено ДНК и доказано впоследствии, что они наши предки. Если бы "снежные люди" существовали, то, конечно, их останки находились бы тоже. Нет никакого смысла это скрывать. Поймите, последний неандерталец умер 40 тысяч лет назад, и его изучили. А "снежные люди" якобы вот-вот жили, но останков нет. Все это говорит только о том, что "снежных людей" не существует, - рассказала "КП-Северный Кавказ" председатель Совета общественной организации "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии", социолог и антрополог Дарья Халтурина.