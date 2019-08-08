2019-08-08T16:03:30+03:00
Политика

Кадыров откровенно поговорил с дагестанцами по поводу имама Шамиля

Запись трехминутного разговора выложили в интернет [видео]
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: bulach_chankalaevФото: bulach_chankalaev
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После резонансной новости о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров обвиняет имама Шамиля в гибели половины чеченского народа, появилось видеозапись, где политик комментирует свои высказывания.

Кадыров упрекает журналистов, в том что они все переврали. Глава Республики заявляет, что если бы у него было плохое мнение о кавказском предводителе, он оставил бы его при себе. А к дагестанскому народу и самому имаму Шамилю испытывает чувство уважения.

Все началось с публикации интервью Рамзана Кадырова на портале ИА «Чечня сегодня», где приводятся слова политика об имаме Шамиле.

«Мы уважаем память Шамиля, как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет? Или двойные стандарты зародились еще в 19 веке?»

После этого интервью общественный дагестанский деятель Булач Чанклаев написал у себя на странице в Instagram: «Уважаемый брат, не нам давать оценку нашему отважному имаму Шамилю». Он заявил, что умирали жители обоих народов. А Шамиль делал все возможное ради защиты своих земель.

«Рамзан, брат, ты вчера сам воевал против Российской армии, а сегодня возглавляешь Республику, которая входит в РФ. Сегодня и завтра найдутся аналогичные критики, которые будут судить тебя за прошлое, но это не говорит о том, что они будут прав» - подчеркнул Чанклаев, добавив, что для дагестанцев имам Шамиль - истинный герой.

А несколько часов назад активист опубликовал видео разговора с главой Чечни, где тот говорит, что его слова в интервью искажены:«Я с уважением отношусь к имаму Шамилю и дагестанскому народу».

Кадыров откровенно говорит с дагестанцами об имаме Шамиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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