2019-08-09T17:58:49+03:00
Общество

Лучший "химик", спальня как у "принцессы", отец-спортсмен продает арбузы: как живет "Чеченский халк"

Асхаб Тамаев рассказал о себе [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Над обстановкой в комнате фанаты подшучивают давноНад обстановкой в комнате фанаты подшучивают давноФото: Евгения СОКОРЕВА
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Экскурсию по своему особняку провел известный в сети за именем "Чеченский халк" 18-летний юноша с гигантской шеей Асхаб Тамаев.

На камеру для своих фанатов фрик радушно распахнул ворота богатого дома и у себя в белоснежной спальне показал вид из окна на сельскую жизнь. Обстановку пользователи сети давно окрестили выражением "как у принцессы".

Фотку закрыл пальцем, стесняется показать себя 14-летнего Фото: Евгения СОКОРЕВА

Фотку закрыл пальцем, стесняется показать себя 14-летнегоФото: Евгения СОКОРЕВА

Похвастался "вчерашний" старшеклассник золотой медалью за отличное окончание школы, первым местом в районной олимпиаде по химии и третьим - на соревнованиях по гиревому спорту. Показал заодно паспорт. Никто же не верил два года назад, что мальчишке с размерами "халка" только стукнуло 16-ть:

- Медаль, жаль, не из золота - продал бы, - шутит Асхаб. - А вот мой паспорт. Я не обманываю, смотрите дату рождения: 2001 год.

Живет у "Чеченского халка" кошка Мурка Фото: Евгения СОКОРЕВА

Живет у "Чеченского халка" кошка МуркаФото: Евгения СОКОРЕВА

И если под навесом у входа в особняк стоял дорогущий "Mercedes", то во дворе - известная в народе "Копейка" с прицепом. Парнишка поделился, что на белой старушке учился вождению, а в прицепе его отец возит арбузы. Оказывается, папа Тамаева занимается продажей полосатой ягоды, а мама - сельский учитель.

Прокатился на крутой машине мимо своей школы Фото: Евгения СОКОРЕВА

Прокатился на крутой машине мимо своей школыФото: Евгения СОКОРЕВА

Сад семья Тамаевых, в отличие от соседей, пока не разбила, но зато там расположилась импровизированная тренировочная площадка с самодельной грушей, штангой, брусьями и турником - прямо в дереве.

- У соседей сад интереснее, а мы недавно переехали и не успели посадить, - продолжает Асхаб. - Два года назад я жил и тренировался в другом доме.

Предыдущее жилье оказалось очень даже скромным. Сейчас там еще стоят наспех сколоченные тренировочные скамейки и некоторая старая мебель.

Вот на такой скамейке Асхаб наращивал "бицуху" Фото: Евгения СОКОРЕВА

Вот на такой скамейке Асхаб наращивал "бицуху"Фото: Евгения СОКОРЕВА

В мини-фильме застветился и отец юноши. Мужчина блестяще разбил доски ногой и головой. Как Брюс Ли! Тамаев посмеялся с умений отца и объяснил:

Отец Тамаева разбивает доски как Брюс Ли.

- Кикбоксингом и тхэквондо занимался.

Были еще посиделки в гостях у бабушки за ломящимся от традиционных чеченских кушаний столом и веселая тренировка с приятелем.

В гостях у бабушки Фото: Евгения СОКОРЕВА

В гостях у бабушкиФото: Евгения СОКОРЕВА

И хотя, казалось бы, Асхаб рассказал о себе все, в дальнейшем пообещал еще раскрыть секрет заработка на автомобиль за несколько миллионов. За рулем которого парнишка и разъезжал по родным сельским улицам Чечни.

Друга поздравил с покупкой иномарки Фото: Евгения СОКОРЕВА

Друга поздравил с покупкой иномаркиФото: Евгения СОКОРЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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