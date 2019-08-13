Бесланский террорист плачется о тяжелых тюремных условиях, "которые не заслужил"

За решеткой ямальской тюрьмы - самой пугающей, нареченной "Полярной совой", где в заключении сидят опаснейшие уголовники, единственный выживший бесланский боевик пожаловался на невыносимо суровые условия содержания, "которые не заслужил". Участник террористического акта 1 сентября 2004 года Нурпаша Кулаев излил душу агентству РИА "Новости", заявив: "Будь я глупым, то до колонии бы не доехал. Возможность что-то сделать с собой была". Но потом добавил, что сейчас бы смерть не выбрал из-за любви к близким.

В камере "Полярной совы" в прошлом боевик-убийца сидит уже 12 лет и, с его же слов, "больше 150 человек пересидел". Свою вину за гибель 333 детей и взрослых на школьной линейке в Беслане не признает. И на вопрос журналиста спокойно отвечает:

- Слава богу, я к этому не причастен.

Напомним, 1 сентября в 9 часов утра боевики Шамиля Басаева захватили милицейскую машину и до самой школы прикрывались ею как щитом. Захват учителей, детей и родителей произошел после торжественной линейки, когда застрелили дежуривших на территории троих милиционеров, всех остальных загнали в спортивный зал, а здание школы заминировали. Негодяи оттягивали штурм, выставляя детей в окна. Больше двух дней в заложниках томились больше тысячи человек, без воды и еды. При спецоперации и хаотичной перестрелке силовики вместе с местными убили 28 боевиков. Выжил только Нурпаша Кулаев, приговоренный судом к высшей мере наказания в виде пожизненного лишения свободы. Погибли 1 сентября 2004 года 314 заложников, включая 186 детей. И еще 19 спасателей. Ранеными насчитали больше 800 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отцов погибших детей не пустили в зал

Вчера во Владикавказе начался суд над террористом Нурпаши Кулаевым, участвовавшим в захвате школы в Беслане (подробнее)