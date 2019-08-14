Беженка из Дагестана, ставшая известной моделью, ждет ребенка от видного в ОАЭ бизнесмена
Ставшая известной в Европе моделью и Мисс Австрия-2012 беженка из Дагестана ждет ребенка от видного бизнесмена и экс-баскетболиста из Объединённых Арабских Эмиратов.
Свадьбу сыграли в 2017 годуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Известно только имя будущего отца - Насер. Знакомство Амины Даги с завидным женихом произошло на чемпионате по дзюдо в Париже, а согласие на заветное "будь моей женой" красотка дала в Италии в 2017 году.
Фото с заметно округлившимся животиком девушка выкладывает у себя в Instagram с 45 тысячами подписчиков:
В комментариях к этим фото можно найти кучу поздравлений на русском языкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Настоящее имя 24-летней манекенщицы Аминат Мирзаханова. Родом из бедной семьи в Махачкале она поставила на уши всю Европу, одержав победу в конкурсе красоты в Австрии 7 лет назад.
В 2003 году вместе с братом их из Дагестана увезла мать, решившая после смерти мужа в корне изменить жизнь - свою и детей. Победа Амины в конкурсе красоты в 2012 году обернулась скандалом из-за резких выкриков националистов о ее "восточной внешности". Но девушка все-таки представляла страну на Мисс мира.
Жюри модель покоряла фразами на русском языкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
За показами в роли конкурсантки на нее потом свалилась слава: посыпались десятки предложений от известных модельных агентств и, говорят, даже сын экс-президента Франции Николя Саркози был настолько сражен ее красотой и обаянием, что у них закрутился роман.
Здесь Аминат всего 2 годика. На фото со своей мамойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Девушка не стесняется своего прошлого и как мусульманка соблюдает положенные обычаи и ритуалы. Показательно, что подпись к своему "беременному" фото модель закончила сочетанием "Иншааллах", что означает знак смирения мусульманина перед волей Аллаха.
ИСТОЧНИК KP.RU
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