Беженка из Дагестана, ставшая известной моделью, ждет ребенка от видного в ОАЭ бизнесмена

Ставшая известной в Европе моделью и Мисс Австрия-2012 беженка из Дагестана ждет ребенка от видного бизнесмена и экс-баскетболиста из Объединённых Арабских Эмиратов.

Свадьбу сыграли в 2017 годуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известно только имя будущего отца - Насер. Знакомство Амины Даги с завидным женихом произошло на чемпионате по дзюдо в Париже, а согласие на заветное "будь моей женой" красотка дала в Италии в 2017 году.

Фото с заметно округлившимся животиком девушка выкладывает у себя в Instagram с 45 тысячами подписчиков:

В комментариях к этим фото можно найти кучу поздравлений на русском языкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настоящее имя 24-летней манекенщицы Аминат Мирзаханова. Родом из бедной семьи в Махачкале она поставила на уши всю Европу, одержав победу в конкурсе красоты в Австрии 7 лет назад.

В 2003 году вместе с братом их из Дагестана увезла мать, решившая после смерти мужа в корне изменить жизнь - свою и детей. Победа Амины в конкурсе красоты в 2012 году обернулась скандалом из-за резких выкриков националистов о ее "восточной внешности". Но девушка все-таки представляла страну на Мисс мира.

Жюри модель покоряла фразами на русском языкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За показами в роли конкурсантки на нее потом свалилась слава: посыпались десятки предложений от известных модельных агентств и, говорят, даже сын экс-президента Франции Николя Саркози был настолько сражен ее красотой и обаянием, что у них закрутился роман.

Здесь Аминат всего 2 годика. На фото со своей мамойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка не стесняется своего прошлого и как мусульманка соблюдает положенные обычаи и ритуалы. Показательно, что подпись к своему "беременному" фото модель закончила сочетанием "Иншааллах", что означает знак смирения мусульманина перед волей Аллаха.