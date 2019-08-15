Скандал с дракой на форуме «Машук»: армяне и азербайджанцы не поделили Карабах

В Пятигорске разгорелся скандал после высказывания посла Армении на молодежном форуме «Машук-2019». 9 августа чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян на встрече со студентами заявил, что Карабах принадлежит только армянской стороне, подчеркнув, что "азербайджанцы никогда там не жили". Это возмутило одного из участников форума - председателя общественного объединения "Бакинский клуб молодёжи" Сабира Рустамова, возглавлявшего азербайджанскую делегацию. Рустамов обратился с письмом в посольство Азербайджана в Москве. Диппредставительство отреагировало жестко, назвав высказывания Тоганяна недопустимыми и направив официальную ноту в МИД РФ.

По словам Рустамова, ответить на возмутительные заявления посла ему не дали, а несколько участниц из состава армянской делегации пытались порвать на нем футболку и исцарапали.

После скандала посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы отменил поездку в Пятигорск и отказался участвовать в форуме. Событие активно освещали в азербайджанских СМИ. В материале zerkalo.az об инциденте написано: «Разъяренные армянки набросились на Сабира Рустамова только лишь за то, что он вышел на трибуну в футболке с надписью AZERBAIJAN, попытался донести правду о Нагорно-Карабахском конфликте и оккупации азербайджанских земель». Рустамов дал изданию интервью. И хотя произошедшее повергло его в шок, он все же оставил положительный отзыв о самом форуме.