"Хочу родить ребенка": пересадка почки от матери изменила жизнь девушке

Много лет 31-летняя Анна Стадникова из Ставрополя не жила, а существовала. Бесконечный гемодиализ, уколы и ограничения поставили жирный крест на заботе о маленьком сыне, возможности работать и отдыхать за городом. Что там говорить, если руку не всегда могла поднять. Изможденная собственным бессилием Анна уже готовилась умереть.

Но муки закончились в один день благодаря самопожертвованию ее 59-летней мамы Марии, ставшей дочери донором почки. Операция по пересадке казалась обеим чем-то за гранью реальности. Донор ведь немолодая, да и совместимость могла оказаться недостаточной для трансплантации. Тетя Анны все время молилась Матроне в Москве, чтобы все получилось.

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- Страшно волновались в ожидании результатов обследования. Но когда получили 90% совпадение по крови и другие хорошие анализы вздохнули облегченно, обнялись, помолились и пошли на операцию, - вспоминает девушка.

Пересадка прошла более чем успешно. Это была уже вторая такая операция, проведенная хирургами Ставропольской краевой клинической больницы. Как рассказал "КП-Северный Кавказ" заведующий хирургическим отделением Сергей Толчанов, после трансплантации пациентки чувствовали себя прекрасно. И органы ставропольские врачи берут не только у родственников, но еще посмертно, что, надо сказать, признается высшим пилотажем.

Операционная СККБ

- В Ставропольской краевой клинической больнице созданы все условия для трансплантации почки и печени. Около 3 лет обучались в центральных клиниках. Будем и дальше развивать посмертное донорство, поскольку таких органов больше. Ведь родственная трансплантация подразумевает сложный подбор, возрастные рамки и ограничения по здоровью, - объясняет Толчанов, врач высшей квалификационной категории СККБ.

После пары часов на хирургическом столе Аня точно родилась заново. Прилив сил, никакой боли и тяжести в теле. Признается, что ощущение было схоже полету в невесомости. Хоть вставай и зарядку делай!

- Моя жизнь круто изменилась после пересадки. Восстанавливаю позвоночник и планирую в тренажерный зал ходить. На подработку впервые за много лет устроилась - продавцом. 9-летним сыном полноценно занимаюсь. Хочу путешествовать, но пока 5 лет надо себя беречь. Как восстановлюсь, обязательно стану второй раз мамой. За это большое спасибо врачам!

Про возможность пересадки девушка узнала случайно. Говорит, что ходила на диализ с 38-летним Андреем - он первый в Ставрополе перенес трансплантацию почки. И в какой-то момент товарищ по процедуре внезапно исчез. Тут-то врачи и рассказали, что Андрей в очищении крови больше не нуждается, потому что живет с почкой своей многодетной сестры. Сейчас, кстати, мужчина живет полной жизнью и строит себе дом.

В России как и в мире трансплантология остается сложнейшей хирургической манипуляцией, за которую берутся только в крупнейших медицинских центрах. Исключением является Ставрополье, где в краевой больнице не просто первыми на юге страны совершили настоящий прорыв в этом деле, но уже поставили пересадку почек на поток, и взялись за трансплантацию печени.

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