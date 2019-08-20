Уроки истории для ногайского народа

В истории любого народа есть славные страницы, которые перечитывают с гордостью, а есть «черные», о которых не хочется вспоминать. Но забывать историю нельзя - без прошлого с его уроками нет будущего. Ровно 20 лет назад, в августе 1999 года, боевики под командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Эмира Хаттаба вторглись в Дагестан с территории соседней Чечни. Среди бандитов-басаевцев было несколько десятков уроженцев Ставрополья - членов преступной группировки, получившей название «ногайский батальон».

Заманивали идеями и деньгами

- Все началось в те самые «лихие» 90-е. Нам с друзьями было лет по 17 - 18, только окончили школу, - рассказывает Руслан. - Мы с семьей в то время жили на востоке Ставрополья, в небольшом ауле. Большинство жителей - ногайцы. Не все коренные, кто-то переехал сюда из Чечни, многие - из Дагестана. Жить здесь, впрочем, как и везде тогда, стало непросто. Но и до всеобщего развала тут особо никто не шиковал. А теперь и то малое, что было, стало рушиться. Уровень жизни стремительно падал - ни денег, ни работы, ни каких-либо перспектив. Это особенно отражалось на молодежи, которая не знала, чем занять себя, а главное, не понимала, что ее ждет завтра. Многие мои ровесники из семей этнических мусульман (а таких у нас было большинство) вдруг ударились в религию, в ней увидели спасение. Это вообще стало массовым и повсеместным явлением, начали открываться мечети.

Но настоящих знатоков традиционного ислама, способных донести нужные знания своим прихожанам, было очень мало, тем более в небольших селениях. Именно в это время на Северный Кавказ, в том числе и на Ставрополье, в места, где компактно проживали ногайцы и другие этнические мусульмане, зачастили заграничные «гости» - с Ближнего Востока, Северной Африки, из Средней Азии, готовые оказать «любую посильную помощь» в делах веры и религии. Для эмиссаров ваххабизма регион оказался просто полем не паханным, причем с благодатной для радикальных идей и взглядов почвой.

- Один мой товарищ, воодушевленный такими идеями, а также обещанием бесплатных еды и жилья, уехал учиться в Египет, в одно медресе Каира, - вспоминает Руслан.

И вернулся оттуда он, по его словам, действительно обученным, только не духовным знаниям, а навыкам вербовки молодежи, жаждущей применения своим силам и отчаянно ищущей своего места под солнцем. А еще пропаганде борьбы с неверными.

Что было особенно опасно, под влияние исламистов попадали не только юнцы-неофиты, но и местные религиозные лидеры. В некоторых ставропольских мечетях уже вовсю проповедовались идеи исламского фундаментализма. Наведывались в край гости и из соседней самопровозглашенной Ичкерии, они тоже приглашали молодых, интересующихся исламом, парней на учебу, например, в «Талибан». Этот тренировочный лагерь террористов позиционировался чуть ли не как образовательный центр - на его воротах была надпись «Институт». Впрочем, заманивали ногайскую молодежь в Ичкерию не только идеями, но и деньгами.

- Зарплата в колхозе у нас в те времена была примерно 400 рублей в месяц, - говорит Руслан. - Да и не для всех находилась работа. А боевикам сулили до 1000 долларов ежемесячно!

Задержания продолжаются

После массированного нападения на Дагестан в августе 1999 года, с которого и началась вторая чеченская военная кампания, «ногайский батальон» был одной из самых активных боевых единиц террористов, сражавшихся против федеральных сил.

- После спецоперации в Тукуй-Мектебе в 2006 году некоторым членам банды удалось скрыться и на время залечь на дно, - говорят в Антитеррористической комиссии Ставропольского края. - Боевики изменили тактику, «переквалифицировавшись» в вербовщиков и диверсантов. Кроме того, не всех ногайцев, прошедших подготовку в лагерях Хаттаба, задействовали в военных операциях. Многих сразу после обучения заслали в родные края - чтобы вовлекать земляков в ваххабитские ячейки.

А еще бандиты готовили оружейные схроны, собирали средства для подготовки и проведения диверсий и терактов, вымогали деньги у местных предпринимателей. Впоследствии правоохранителям удалось выявить на Ставрополье и привлечь к ответственности порядка 50 таких деятелей.

За 20 с лишним лет с момента появления «ногайского батальона» большинство боевиков были либо уничтожены, либо отправились за решетку, но некоторых меч Фемиды не настиг до сих пор. Террористов из «нефтекумской банды», как еще называют батальон, продолжают искать и, что очень важно, находить.

В этом году, в конце апреля, двух боевиков задержали на Ставрополье. Оба - уроженцы Нефтекумского городского округа, 43-летний Нариман Отепов и 45-летний Тахир Бегельдиев. Отепов уже дал признательные показания о своей принадлежности к «ногайскому батальону». Следствие продолжается.

А вот по делу двух других их «соратников» - Тимура Отегенова, уроженца села Иргаклы Степновского района, и Арсламби Ачетырова из села Тукуй-Мектеб Нефтекумского горокруга - уже вынесен приговор. 19 июля Верховный суд Дагестана признал их виновными в посягательствах на жизнь военнослужащих. Каждый из бандитов получил по 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На счету «ногайского батальона» - множество преступлений, в том числе особо тяжких (теракты, расстрелы мирных жителей, убийства сотрудников правоохранительных органов), совершенных на территории Ставропольского края, Ингушетии и Дагестана.

- Сейчас террористы используют более изощренные способы и инструменты для вербовки молодых людей, в том числе и через интернет, - говорят в АТК Ставрополья. - И чтобы защитить юношей и девушек от опасных манипуляторов, нужно не только объяснять им, кто и какую угрозу может для них представлять и как ее избежать, но и рассказывать правду о тех, кто более 20 лет назад встал на скользкий путь, о совершенных ими преступлениях и полученном наказании, об исковерканных судьбах их близких.

«Мы - часть одного народа»

Историю надо знать и для того, чтобы иметь возможность избежать ошибок прошлого, извлечь необходимые уроки. И для того, чтобы понимать, что никакая, даже самая темная, ее страница не может наложить клеймо на целый народ.

Из поколения в поколение передают ногайцы секреты народных ремесел. Фото пресс-службы Комитета СК по делам национальностей и казачества.

- Очень важно, чтобы нынешняя молодежь знала свои истоки, корни, ведь это основа, фундамент успешного развития, благополучия, - считают в администрации Нефтекумского городского округа. - Одна из главных наших задач, чтобы молодые люди правильно понимали основополагающие ценности - такие, как семья, друзья, родина, малая и большая, традиции, родной язык, культура, вера. И в том числе ценные знания они должны получать, изучая историю - страны, народа. Ведь это история миллионов людских судеб, но особое место в ней отведено истинным героям.

О выдающихся представителях ногайского народа собраны материалы в музее средней школы № 15 села Махмуд-Мектеб. - Ребята любят приходить сюда, рассматривать фотографии, задавать вопросы, - говорят в школе. - Мы рассказываем, что история села началась с династии семьи Кочекаевых, и названо оно в честь Махмуда Кочекаева, который поставлял для армии Российской империи лошадей. Кочекаев был награжден золотой медалью на Аннинской ленте... Есть у нас экспонаты, конечно, посвященные Великой Отечественной войне - более 200 уроженцев села ушли на фронт защищать Родину. А вот фотографии ветеранов-афганцев... Шестеро из них ногайской национальности.

Среди бережно хранящихся здесь экспонатов - фото многих лучших сынов и дочерей ногайского народа. …Поэты Сраждин Батыров, которого по праву считают уникальным явлением в ногайской культуре, Борис Иналов, ветеран Великой Отечественной, после войны работавший в школе учителем. Певица Зухра Шандиева. Она, к сожалению рано ушла из жизни, но успела внести заметный вклад в развитие ногайской культуры.

- Это была очень творческая личность. Любила свой народ, - говорят в школе.

Молодые ногайцы, интересующиеся своими истоками, могут почерпнуть ценнейшую информацию, раскрывающую особенности ногайского этноса, из трудов замечательного ученого, доктора исторических наук, драматурга, профессора Рамазана Керейтова - он написал около 150 работ по истории ногайского народа. А также из прекрасных книг Фазиля Абдулжалилова, известного писателя, по праву считающегося основоположником ногайской литературы.

Среди тех, кто внес большой вклад в культуру народов России, - и ногайский просветитель Абдул-Хамид Джанибеков. Он работал во многих регионах компактного проживания ногайцев и везде совмещал преподавательскую деятельность со сбором фольклора, занимался изучением этнографии ногайцев, ставил театрализованные представления. Кстати, в 1938 году им была написана ногайская грамматика на основе кириллицы.

Жемчужиной современной ногайской поэзии называют уроженку села Новкус-Артезиан Нефтекумского горокруга, члена Союза писателей России - Фариду Сидахметову. Поэтесса написала несколько книг, а в 2004 году перевела на русский язык стихи ногайского поэта-мыслителя XVI в. Шалкииза.

Знание родного языка, литературы, фольклора и, конечно, истории помогает принимать и понимать свою уникальность и неповторимость и при этом осознавать себя частью единого целого, своей большой страны.

Выступление ногайских исполнителей на фестивале "Мир на Нефтекумской земле". Фото администрации Нефтекумского горокруга.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Закрыл собой амбразуру В годы Великой Отечественной войны за мужество и героизм, проявленный в борьбе с захватчиками, более 1000 ногайцев были награждены орденами и медалями. В их числе - Кош-Мамбет Кидирниязов, участник Парада Победы 1945 году в Москве, Алимхан Асанов, удостоенный за боевые подвиги всех трех степеней ордена Славы, и Герой Советского Союза Халмурза Кумуков, повторивший подвиг Александра Матросова.

Сегодня именем Халмурзы Кумукова названы многие улицы в ногайских селениях - на Ставрополье, в ауле Тукуй-Мектеб, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, а также в городе Черкесске. А в его родном ауле Икон-Халке (КЧР) в честь героя установлен памятник, имя его присвоено и местной школе.

Халмурза Кумуков родился в далеком 1913 году в небогатой семье, окончил четыре класса и пошел работать на машинно-тракторную станцию. На службу в армию его призвали в августе 1942-го, вскоре отправили на фронт. К августу 1943 года красноармеец Халмурза Кумуков был стрелком 993-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. Отличился во время освобождения Харьковской области Украинской ССР. 25 августа 1943 года во время боя в районе села Сухая Каменка Изюмского района Кумуков закрыл собой амбразуру немецкого пулемета.

Подвиг героя позволил его подразделению успешно выполнить боевую задачу. Халмурзу Кумукова похоронили на месте боя. Указом Президента СССР от 4 октября 1990 года за «мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», красноармеец Халмурза Кумуков посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» были переданы его родственникам. Отважный стрелок отдал жизнь свою за большую Родину и за маленький ногайский аул на Кавказе. Халмурза Кумуков прожил всего 30 лет. Но имя его навсегда вписано золотыми буквами в героическую летопись российского и ногайского народа.

Совет мира и дружбы

- Повышение культурного уровня через изучение истории, народного творчества, традиций, вовлечение в творческую деятельность, занятия спортом - часть большой профилактической работы, которую мы проводим в округе для противодействия экстремизму и терроризму, - говорит начальник отдела по общественной безопасности, межнациональным отношениям и ГО администрации Нефтекумского городского округа Игорь Казимагомедов. - Наша задача - воспитать молодежь со стойким неприятием идеологии терроризма и привитыми традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. Мы постоянно мониторим деятельность общественных и религиозных объединений. Есть план мероприятий (он составляется ежегодно), направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также предупреждение этнического и религиозного экстремизма.

Для предупреждения конфликтов на национальной или религиозной почве в Тукуй-Мектебе создан Консультативный совет, который еще называют Советом мира и дружбы, потому что цель его - формирование культуры межнационального общения, поддержание согласия между людьми разных национальностей и вероисповедания. Сейчас в Совет входят 9 человек. На своих заседаниях (они проходят раз в квартал) члены Совета рассматривают различные проблемные вопросы, находят способы и возможности для их разрешения. Конечно, большое внимание уделяется духовному и религиозному воспитанию молодых людей.

- В школах и колледже регулярно проходят встречи с учащимися и местными общественниками, религиозными и культурными деятелями. В округе проводятся специальные акции. Сейчас готовимся к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, - рассказывает Игорь Казимагомедов. - В этот день проходят «круглые столы» в школах и колледже, показываем ребятам видеоролики, документальный фильм «Терроризм. За кадром». Работа ведется постоянно, не только по особым поводам. В нашем округе создан «Молодежный центр», который тоже регулярно в течение года проводит мероприятия антитеррористической направленности - интересные и полезные.

Большую работу по профилактике религиозно направленного радикализма и гармонизации межконфессиональных отношений в молодежной среде проводит на местах Духовное управление мусульман Ставропольского края при активном взаимодействии и сотрудничестве с Комитетом СК по делам национальностей и казачества.

- Сегодня молодые ногайцы, представители других национальностей - этнические мусульмане, которые всерьез интересуются исламом, могут получить ответы на интересующие их вопросы у местного духовенства, - говорит заместитель муфтия ДУМ СК Закир Шарыпов. - Работники ДУМ, имамы выезжают в восточные районы края, читают проповеди, проводят профилактические беседы, неформальные встречи, цель которых - распространение традиционных миротворческих ценностей мусульманской религии. Лично муфтий Мухаммад хаджи Рахимов участвует в общественных приемных в районах края - для выявления наиболее острых проблем и оперативного реагирования на жалобы жителей. На базе ДУМ СК создан телефон доверия (8793) 39-90-50, по которому может позвонить любой желающий и получить необходимую консультацию по богословским вопросам и духовно-психологическим проблемам.

ВАЖНО!

10 лет без межнациональных конфликтов

- Ни в Нефтекумском городском округе, ни в Степновском районе нет межнациональных конфликтов уже 10 лет, - говорят в АТК СК. - Это результат работы многих структур, в том числе итог постоянного взаимодействия органов власти с духовенством и жителями округа, особенно с молодежью. Молодые люди участвуют в различных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, и не только в местных, но общекраевых.

Делегация Нефтекумского округа на межконфессиональном форуме в Невинномысске.

Этим летом, к примеру, делегация Нефтекумского округа приняла участие в XII молодежном межконфессиональном форуме Ставропольского края «Кавказ - наш общий дом», который прошел в Невинномысске. Форум проводится на Ставрополье при финансовой поддержке правительства края в рамках госпрограммы «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества».

В самом Нефтекумске уже стало традицией проводить краевой фестиваль национального искусства «Мир на Нефтекумской земле». Участвуют в нем фольклорные коллективы и делегации из Левокумского, Буденновского, Арзгирского, Степновского и Туркменского районов. Самодеятельные артисты, и многочисленные поклонники их таланта, люди разных национальностей и вероисповедания, собираются вместе на этом очень ярком, зрелищном мероприятии, чтобы в атмосфере праздника пообщаться друг с другом, познакомиться с другой культурой, насладиться творчеством, зарядиться радостью и позитивом.

КСТАТИ

В школе № 14 аула Тукуй-Мектеб есть клуб «Куваныш» (в переводе с ногайского «радость»). Здесь вместе занимаются дети более 10 национальностей. Они переписываются со своими сверстниками из разных городов и сел. Ребята обмениваются интересной информацией, касающейся истории народов, проживающих на Северном Кавказе и Ставрополье, их фольклора, традиций.

В клубе несколько секций: этнографическая, фольклорная, лекторская и танцевальная (группа «Алтынай»). - Ребята из этнографической секции собрали материал о старинных ногайских обрядах. Юные исследователи провели несколько конференций «История эпоса «Эдиге», «Старинные ногайские календарные обряды», на них школьники приглашали старожилов села, - рассказывают в Тукуй-Мектебском территориальном отделе. - Члены фольклорной группы воплощают на сцене обрядовые картины из жизни не только ногайского народа, но и всех наций, проживающих в районе.

«Куваныш» - активный участник и организатор многих мероприятий, праздников, концертов этно-шоу. А недавно у нас прошло замечательное мероприятие, посвященное ногайскому художнику, поэту Сраждину Батырову. Дети читали его стихи, написанные на родном языке, пели ногайские песни. Младшая танцевальная группа исполнила зажигательный танец «Асса». Все это не просто делает жизнь веселее, ярче и интереснее, это сплачивает, объединяет жителей, стирает границы.

СПРАВКА «КП»

Ногайцы - один из древнейших тюркоязычных этносов Северного Кавказа. В XVI в. Ногайская Орда была важным фактором политической жизни южнороссийских степей. Между ногайскими феодальными формированиями и Москвой установились тесные взаимоотношения, так как ногайцы обязались охранять южные границы России от набегов крымцев.

В середине XVI в. княжеские междоусобицы привели к распаду Ногайской Орды на Большую и Малую. Улусы Малой Орды кочевали в Приазовье, а также в Предкавказье, охватывая значительную часть современной территории Ставрополья. В начале XVIII в. в междуречье Терека и Кумы сформировался основной ареал расселения ногайцев, потомки которых живут здесь и поныне. Исторически ногайцы являлись одними из основных союзников русского населения Ставрополья.

На данный момент в Ставропольском крае проживают около 22 тыс. ногайцев. Подавляющее большинство (порядка 15 тыс.) расселено на востоке края (Нефтекумский городской округ и Степновский район).