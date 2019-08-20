Братьев Магомедовых обвинили в хищении 11 миллиардов рублей

Следствие ужесточило обвинение владельцам группы компаний «Сумма» братьям Магомедовым. В дело добавили ещё два эпизода мошенничества. Таким образом общая сумма ущерба составила космические 11 миллиардов рублей.

— Раньше им вменялось семь эпизодов мошенничества. Сумма по ним составляла порядка 2,5 миллиардов рублей. Однако теперь их стало девять, а ущерб возрос многократно — до 11 миллиардов. Кроме того, теперь им вменяется статья «Организация преступного сообщества», — сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах.

Кроме того, стало известно, что следствие по резонансному уголовному делу фактически завершено. Зиявудину и Магомеду Магомедовым предстоит ознакомиться более, чем с 1 тысячей томов, после чего его отправят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

— У Магомеда [Магомедова] на одно обвинение больше. В связи с тем, что у него обнаружены три пистолета, ему предъявлены обвинения статье «Незаконное хранение оружия», — сообщил собеседник.

Кроме того, обвинение в окончательной редакции предъявлено и бывшему руководителю компании Интекс, входящей в группу «Сумма», и сообщнику Магомедовых Артуру Максидову.

Напомним, что братьев задержали в марте 2018 года. Миллиардеров заподозрили в колоссальных бюджетных хищениях, растратах и финансовых махинациях. Обвиняемых тут же арестовали, опасаясь, что в противном случае Магомедовы могут бежать из страны. В июне 2019 года Мосгорсуд продлил им арест до 30 сентября.

Как считает следствие, братья создали преступную группировку с чётко разграниченными ролями. Зиявудин занимался финансовыми вопросами и создавал преступные схемы, а бывший сенатор Совфеда от Республики Дагестан Магомед курировал вопросы безопасности, «покрывая» преступную деятельность группы на всех уровнях. Одной из главных целей хищений, по мнению следствия, стали проекты для чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, дочерние компании «Суммы» принимали участие в строительстве стадионов «Казань-Арена» и «Арена Балтика». По последним сведениям, главным организатором всех махинаций и хищений может являться скрывающийся в ОАЭ генеральный директор компании «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов.

В рамках уголовного дела следствие арестовало не только счета и собственность братьев-миллиардеров. Под санкции попали счета и активы 36 компаний, а также доли Магомедовых в уставных капиталах других юрлиц. Однако удастся ли за счёт них компенсировать колоссальную сумму ущерба — неизвестно.

КСТАТИ

«Комсомольская правда» узнала, как еще четыре года назад были обнаружены махинации на объектах миллиардеров Магомедовых

В ФСБ и МВД России продолжают расследовать резонансное дело корпорации «Сумма». Напомним, в минувшую субботу Тверской суд Москвы арестовал гендиректора компании миллиардера Зиявудина Магомедова, его старшего брата, заместителя и экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова, а также бывшего руководителя компании Интекс, входящей в группу «Сумма», Артура Максидова (подробности).

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Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержаны совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов. Это произошло в пятницу, 30 марта. Детали пока не известны. Сообщается лишь, что дело заведено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", квалифицируется оно как «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ) и ведет его следственный департамент МВД России (подробности).