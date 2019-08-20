Робот-кавказец в папахе станцевал лезгинку для Дмитрия Рогозина — видео

Молодые Кавказские учёные поразили главу «Роскосмоса» и весь форум «Машук»: во время визита Дмитрия Рогозина на одной из площадок ребята из Северной Осетии показали политику уникального робота, танцующего лезгинку в папахе и бурке.

— Это наш талисман и символ, — объясняют в социальных сетях ребята из центра молодёжного инновационного творчества Fab Lab Alania. — Ему дали древнее осетинское имя Хажби. Он — образец для подражания и демонстрация профессионализма наших преподавателей, сделавших робота. Он наша радость и гордость. Хажби даже оказана высокая честь — он открывает республиканские соревнования по робототехнике и электронике «Леонардо».

Робот-кавказец танцует лезгинку в папахе и бурке перед Рогозиным.

Танцующая инновация в папахе очень понравилась и насмешила главу «Роскосмоса». Тем более, что Рогозин сам приехал к ребятам с роботом — на майке политика красовался знаменитый Фёдор, который вскоре должен отправиться в космос и стать частью команды МКС. По замыслу создателей, андроид должен заменить человека на месте пилота во время испытательных полётов к Марсу и оказывать другую техническую поддержку космонавтам. В том числе и во время выходов в открытый космос.

Кроме очаровательного и горячего кавказского танцора Рогозину показали ряд интересных проектов: команда из КБР представила свою задумку по раздельному сбору мусора для дальнейшей эффективной переработки, ребята из Ингушетии рассказали о своём интеграционном клубе для инвалидов «Другой взгляд», а ставропольцы порадовали главу «Роскосмоса» инновационной обучающей платформой для студентов-хирургов.

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