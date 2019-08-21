На взысканные у семьи Жанны Фриски деньги вылечат 3-летнего мальчика из Северной Осетии

На взысканные у родни Жанны Фриски деньги вылечат больного медуллобластомой (злокачественная опухоль головного мозга - прим.авт.) 3-летнего Алибека из Ардона. "Русфонд" 2 августа получил на счет больше 13,6 млн рублей, арестованных приставами как остаток долга наследников скончавшейся от рака мозга певицы. И всю сумму сейчас направил в помощь 5 детям со злокачественными опухолями. В их число попал и маленький Алибек из Северной Осетии, которому на операцию не хватало больше 2,5 млн рублей.

Как отчитался благотворительный фонд, всего собирали 2,8 миллиона на облучение протонами. По замечанию заведующего отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николая Воробьева, этот вид облучения наиболее щадящий для ребенка, потому что "менее травматичен для окружающих опухоль здоровых тканей, что особенно важно при лечении новообразований в головном мозге". Со слов матери мальчика Регины Калаевой, проводят такую терапию в одной единственной частной клинике России, из-за чего огромные для семьи деньги и пришлось собирать с неравнодушных.

Страшный диагноз, вспоминает женщина, врачи поставили не сразу. Регина рассказывает, как этой весной сыну внезапно поплохело: рвало, мучила головная боль, шатало при ходьбе. Но врачи не могли никак понять - что не так? Гастроэнтерологи, инфекционисты и неврологи только разводили руками. А время шло, и Алибек "угасал" на глазах. Родителей хватил ужас, когда сын не смог ходить.

- После КТ и МРТ головы выяснилось, что у сына раковая опухоль! Алибека отправили в московскую больницу, где экстренно прооперировали. И хотя опухоль удалили полностью, лечение нужно продолжать, чтобы она не выросла снова и не дала метастазы, - объясняет мама Алибека.

Кроме мальчика из Северной Осетии деньги Жанны Фриски направили на лечение 3-летнего Добромира Воробьева, 5-летнего Миши Шайдукова, 14-летней Насти Каримовой и 2-летнего Максима Мандругина.

Напомним, что в 2013 году у солистки группы "Блестящие" Жанны Фриски нашли рак мозга. Первый канал объявил сбор средств на ее лечение и счет благотворительной организации "Русфонд" пополнился больше чем на 69 млн рублей. В клинику Майами, где обследовалась звезда, направили только 11 млн, потому что 32 млн рублей по просьбе самой Жанны потратили на лечение 9 тяжелобольных детей, а оставшиеся 25 млн уже в 2014 году перевели на счет певицы.

"Русфонду" близкие Фриски отчитались о тратах примерно 3,4 млн рублей. Куда потратили оставшиеся 21,6 млн - объяснить не смогли. Тогда-то и началось разбирательство с привлечением судебных приставов. В итоге арестовали счета родителей Жанны и в должники как наследника вписали сына Платона. Попал под удар и купленный уже во время лечения певицы загородный особняк в Истринском районе Дмитрия Шепелева.