2019-08-22T11:53:10+03:00
Происшествия

В массовой драке со стрельбой в Ингушетии пострадали восемь человек

По предварительной информации, местные жители устроили самосуд над наркодилерами [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Массовая драка со стрельбой в Ингушетии попала на видеоМассовая драка со стрельбой в Ингушетии попала на видеоФото: СОЦСЕТИ
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В среду вечером в социальных сетях появилось видео массовой драки между молодыми людьми в Ингушетии. В описании ролика сказано, что это происходит "на заводе возле парка", а судя по кадрам, это Назрань. Позже пресс-служба МВД по Ингушетии подтвердила наши догадки.

- Накануне, около 22 часов 50 минут, на проспекте И.Базоркина в г. Назрань произошел бытовой конфликт, - сказали нам в ведомстве.

Драка в Ингушетии. Первый фрагмент.

На видео видно, что около 20 молодых людей идут по дороге. Слышны звуки буксующих шин и выстрелов из пистолетов. На одном из роликов заметно, как один из участников конфликта стреляет куда-то вперед. Что там находится - доподлинно не известно.

Драка в Ингушетии. Второй фрагмент.

Судя по всему, это был автомобиль. На следующем видео можно заметить, как некий молодой человек цепляется за уезжающую машину, но из-за несоразмерности сил своих и лошадиных падает ничком. Автомобиль уезжает с пробуксовкой. Как раз после этого и слышны выстрелы. Молодой человек, упавший на землю, провожает машину негативными выкриками, которые трудно расслышать.

- В результате конфликта телесные повреждения получили 8 местных жителей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, - передает пресс-служба МВД по Ингушетии.

По информации в социальных сетях, это был конфликт между сторонниками ЖОЗ и наркодилерами. Местные жители решили бороться с распространителями веществ самостоятельно.

Драка в Ингушетии. Третий фрагмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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