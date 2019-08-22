2019-08-22T17:54:27+03:00
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку с горячими кавказцами

Официальный представитель МИД решила порадовать представителей республик на форуме «Машук» [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Мария Захарова решила научиться танцевать легендарную лезгинкуМария Захарова решила научиться танцевать легендарную лезгинку
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Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку с горячими кавказскими парнями на молодёжном форуме «Машук-2019». Видео опубликовано в официальном аккаунте Министерства иностранных дел РФ.

Мария Захарова танцует лезгинку.

Оказалось, что директор департамента информации и печати российского дипведомства решилась научиться танцевать легендарный танец. Для этого она специально посетила секцию обучения кавказским танцам на молодйжном форуме. И тут же решила продемонстрировать свои успехи.

Всё это произошло в рамках визита Захаровой на «Машук», где она посетила главные площадки и провела брифинг для активной молодёжи Кавказа.

«КП - Северный Кавказ» напоминает, что это уже не первый танцевальный экспромт официального представителя дипломатического ведомства. В 2016 году на саммите Россия — АСЕАН она блестяще станцевала русскую народную «Калинку». И ожидаемо произвела фурор не только среди гостей, но и в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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