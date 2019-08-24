«Да, врачи ушли по своим делам»: ставропольская роженица умерла при странных обстоятельствах

Одни роды на 40 тысяч заканчиваются эмболией околоплодными водами, то есть их попаданием в кровоток. Это тяжелейшее осложнение - один из главных факторов материнской смертности. «Так бывает» - чаще всего слышат близкие скончавшейся из-за ЭОВ женщины. Увы, но так действительно бывает - причины этого явления до сих пор до конца не понятны. Возможно, такое объяснение и приняла бы семья 24-летней Дианы К. из ставропольского села Курсавка, по роковому стечению обстоятельств ставшей той самой одной на 40 тысяч. Если бы не ряд обстоятельств, часть которых просто шокируют.

НАДЕЯЛИСЬ НА ЧУДО

В Андроповскую районную больницу Диана поступила за пару дней до родов. Оставаться она не захотела - лежать слишком твердо, на улице жара, а помыться невозможно из-за отсутствия горячей воды. Написала отказ и уехала домой. Начмед уведомил об этом заведующую акушерским отделением Евгению Уманскую. Она тут же позвонила дежурному врачу: «Вызывайте ее обратно, у нее доношенная беременность, рисковать не надо!».

Обо всем, что происходило дальше, 72-летней Евгении Федоровне придется рассказать еще много раз - министру здравоохранения региона, сотрудникам прокуратуры, следователям. Пока же она ответила на вопросы юриста семьи погибшей. Только эксперты после ряда проверок смогут ответить, стали ли причиной трагедии врачебные ошибки. Но то, что они были, признает сама заведующая. Полная запись беседы имеется в распоряжении «КП на Северном Кавказе».

Последняя фотография Дианы на ее странице в соцсетях

- Роженица поступила, сделали УЗИ... - начинает врач.

- То есть кесарево назначили из-за того, что крупный плод? Но как вы увидели крупный плод, если на 36-й неделе девочка весила 2800 гр, а родилась она три кг? - перебивает адвокат.

- Я не видела сама, мне сказал узист.

- То есть еще и узист будет отвечать! - заведующая делает вид, что не слышит эту реплику и продолжает:

- Было уже полное раскрытие, но в последний момент головка ребенка неудачно встала. Когда переднетеменное вставление - выдавливать ребенка нельзя, он не родится сам при таком положении. Поэтому и приняли решение о кесаревом сечении. Роженица дала согласие, ей провели спинальную анестезию, с ней 90% операций делается. Я приняла ребенка в 16-20, показываю маме: «Поздравляю, у тебя девочка, 7-8 баллов, сразу заплакала». А Диана вдруг говорит: «Мне трудно дышать». Поворачиваюсь к монитору - давление по нулям. Я сразу поставила диагноз эмболия околоплодными водами, девушку перевели на общий наркоз. Давление появилось только на 25 минуте. Кровотечения не было. Роженица потеряла грамм 700, но это нормально, во время кесарева сечения рассчитывается кровопотеря исходя из массы тела. 500-600 гр, нормально, у нее было 720 на момент операции. Но я попросила вызвать санавиацию. Потому что часто ЭОВ сопровождается ДВС-синдром - при нем кровь просто перестает свертываться.

В отделение вызвали сосудистых хирургов. Они сказали, что смысла перевязывать сосуды нет, потому что не было кровотечения.

- А мне было понятно, что будет! И что случай тяжелый. Я позвала ее родителей, потому что не была уверена, что выкатим пациентку из операционной. Вызывая санавиацию, я уже все понимала, но надеялась на чудо. До их приезда из матки выделился литр крови. Они сказали - правильно, что вызвали нас. Перевязали сосуды, матка сократилась, кровотечение прекратилось, - объясняет Уманская.

КУДА УШЛИ ВРАЧИ?

Медик продолжает настаивать: эмболия - слишком не предсказуемая вещь. Врачи сделали все, что от них зависело, но Диана впала в кому и 25 минут ее мозг находился без кислорода. Организм девушки просто не выдержал.

Муж Дианы внимательно слушал врача, но сам так ничего ей и не сказал. Фото: стоп-кадр видео

Но тут в разговор резко вступает сестра Дианы.

- Где были все врачи, когда медсестры бегали по отделению и кричали, что кровь хлещет?!

- А чего бегать? Они знали, где я, сами ставили капельницу, когда давление у меня подскочило до 200/100. Меня не было минут 20. Как только позвали, я вытащила иголку из руки и пошла, - невозмутимо отвечает Евгения Федоровна.

- Да? - родственница Дианы уже начинает закипать. А сотрудники могут покидать больницу в рабочую смену, не отпрашиваясь? Еще и во время тяжелой операции?

Взгляд заведующей говорит сам за себя. Она понимает, о ком идет речь.

- Да, представители санавиации крайне удивились, когда она вышла из операционной...

- Вышла?! Да она выбежала!

Уманская показывает, что ей нужно завершать разговор - сначала ехать на беседу в министерство, а потом, несмотря на все проверки, возвращаться в больницу - «Пока некому делать операции. Минздрав просит меня работать». Продолжит работать в этой же больнице и старенький аппарат для подачи кислорода, который пытались прочистить прямо во время реанимации Дианы...