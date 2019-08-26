2019-08-26T16:00:16+03:00
Происшествия

Зампрокурора Чечни задержали с наркотическим порошком в аэропорту Москвы

В прокуратуре республики прокомментировали инцидент
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба Прокуратуры ЧечниФото: пресс-служба Прокуратуры Чечни
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В московском аэропорту "Внуково" утром 26 августа перед вылетом в Назрань при досмотре у брата председателя правительства Чечни и заместителя прокурора Шатойского района республики Дениса Хучиева нашли небольшой пластиковый пакет с неизвестным порошком. Подозрительную мелочь обнаружили сотрудники Службы авиационной безопасности. Для проверки затем привели служебного пса, который и показал своим видом, что загадочный порошок, похоже, наркотический.

Как передает Telegram-канал "Baza", Хучиев объяснил, что по просьбе везет лекарства для онкобольного, но какой именно это препарат - не разбирается. То же сказал и его брат, занимающий должность председателя правительства ЧР Муслим: "У нас отец онкобольной".

В прокуратуре Чечни уже выясняют подробности случившегося:

- Но пока никак комментировать не можем, - сказал "КП-Северный Кавказ" старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Адам Сельмурзаев.

Из-за служебного положения полицейские не имели право задерживать Дениса Хучиева, поэтому соответствующую процедуру провели не сразу прибывшие позже сотрудники СКР, наделенные такими полномочиями.

СПРАВКА "КП"

38-летний Денис Хучиев родом из крупного чеченского села Ачхой-Мартан. В 2006 году отучился в Москве на юриста. С 2007 по 2014 годы занимал должности следователя и старшего следователя Ленинского межрайонного следственного отдела города Грозного при республиканской прокуратуре, а также следователя по особо важным делам.

Непосредственно в органах прокуратуры Чечни Хучиев работает последние пять лет, последовательно занимая должности. С 2017 года состоял в кадровом резерве для выдвижения на должности заместителей прокуроров города, районов и приравненных к ним прокуроров. Заместителем главного в Шатойском районе прокурора был назначен в марте прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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