2019-08-24T16:06:11+03:00
Авто

«Кто такой этот Илон Маск?»: ингушский чиновник сделал уникальный хот-род 30-х годов

У мужчины нет никакого технического образования [видео и фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ингушский чиновник сделал уникальный хот-род 30-х годовИнгушский чиновник сделал уникальный хот-род 30-х годовФото: Евгения СОКОРЕВА
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Уже давно автоумельцы из Северного Кавказа делают уникальные машины, которые впечатляют многих пользователей социальных сетей. Некоторым из них даже пишут звезды, такие как Илон Маск. Российские СМИ не оставляют без внимания никого. Кроме одного талантливого работника Миграционной службы из Ингушетии Магомеда Курсаева.

- Я сам себе задал вопрос, откуда такое могло появиться там, где этого никогда не было. И я пришел ко мнению, что видел такое в интернете. Оттуда у меня зародилась болезнь, - рассказал «КП-Северный Кавказ» Магомед.

Свою необычную машину молодой человек, которому 40 лет, начал строить в 2016 году. На сооружение такой ласточки он потратил года полтора-два, вспоминает Магомед.

На своей машине Магомед ездит уже три года Фото: Из личного архива

На своей машине Магомед ездит уже три годаФото: Из личного архива

Ингушский хот-род состоит из частей от разных автомобилей, в основном – от отечественных.

- Вся ходовая от отечественного автомобиля «Газель», двигатель и коробка – от BMW 740, кабина от грузовика ГАЗ-52. Передняя ходовая как у Форда прошлого века. На поперечной рессоре все строится, - сказал нам Магомед.

Некоторым деталям он оставлял первозданный вид, но у большей части запчастей ему пришлось что-то убирать. У Магомеда нет никакого технического образования – только умение пользоваться сваркой и болгаркой. Этого ему было достаточно, чтобы, например, занизить крышу кабины от ГАЗ-52 на несколько сантиметров.

Умелец из Ингушетии рассказывает, как делал свой уникальный хот-род

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Магомед также заботится о том, чтобы его машина производило впечатление. Так, мужчину долго терзали сомнения, что делать с багажником. Сначала он поставил на кран, имитируя эвакуатор, но ему не нравилась образовавшаяся пустота. И тогда конструктор решил поставить бочку, которая прекрасно заполнила багажник.

- Я езжу на ней три года, но редко. За это время меня только один раз остановили, и то не на посту. Когда полицейские видят эту машину, они просто смотрят. Иногда следом едут потому, что хотят просто поглазеть, - довольно говорит Магомед.

Пока что что-то менять в машине мужчина не собирается, но он выслушит любое предложение от своих подписчиков.

Экскурсия в ингушский хот-род.

ИСТОЧНИК KP.RU

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