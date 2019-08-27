На Ставрополье пройдет массовый забег, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

...Мячик в руках зажмурившейся от страха девочки - земной шар. Она обхватила его, стараясь изо всех своих детских сил защитить от дула направленного на него огромного черного автомата... «Мы хотим мира. Нет - терроризму!» - написано на детских рисунках: «Вместе мы - сила»», «Мы помним тебя, Беслан!»...

Скорбная дата

Спустя год после одного из самых страшных террористических актов в истории нашей страны - захвата заложников в школе № 1 североосетинского города Беслан, когда погибли 333 человека, в том числе 186 детей, 3 сентября стал Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

В этом году на Ставрополье мероприятия в память о жертвах теракта, о пострадавших, о погибших сотрудниках спецслужб и правоохранительных органов, вставших на защиту невинных людей, будут проходить в течение нескольких дней - с 30 августа по 10 сентября: уроки мужества, лекции, тематические беседы, встречи с силовиками, видеопоказы, митинги, акции, флешмобы. Впервые в большом списке приуроченных к скорбной дате событий — и масштабное спортивное мероприятие. В столице СКФО пройдет массовый забег под названием «Пятигорское кольцо».

«Кавказ - место мира и спорта!»

Пятигорские марафоны - относительно новый проект, но его уже успели полюбить тысячи любителей этого вида спорта. Массовые забеги в нашей стране с каждым годом становятся все популярней, это уже сформировавшийся тренд. С каждым годом тысячи приверженцев ЗОЖ по всему миру, от мала до велика, становятся участниками различных марафонов, которые, как правило, объединяют людей не только желанием укрепить здоровье, улучшить свое физическое состояние и продемонстрировать это другим, но и какой-либо благой идей — сохранения мира на земле, к примеру, укрепления дружбы между народами, или спасения природы.

- Я люблю бегать, занимаюсь им уже много лет, спорт давно стал для меня и моей семьи, по сути, стилем жизни, - говорит 38-летняя ставропольчанка Ирина. - Но нынешний пятигорский марафон - это не просто крутое спортивное событие, массовое и очень позитивное, пропагандирующее одновременно здоровый, активный образ жизни и красоты, природные и рукотворные, любимых мною Кавказских Минеральных Вод. Это еще и отличная возможность испытать себя, свои силы, волю, и ощутить частью большой команды, объединенной благородной целью.

А цель этого мероприятия, как подчеркнул инициатор и организатор забега «Пятигорское кольцо» Михаил Шоров, важна и актуальна, как никогда:

- Этот забег мы проводим в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом! Мы хотим сказать всем: «Кавказ - это место мира и спорта». А спорт - против террора!

В этот раз в пятигорском марафоне, по праву считающимся самым массовым в регионе и очень популярным забегом, который пройдет в последний день лета, в субботу 31 августа, примут участие 500 человек из 20 регионов страны, 60 российских городов. Есть среди зарегистрированных для участия в «Пятигорском кольце» и иностранцы.

Массовый забег пройдет в столице СКФО в последний день лета.

По словам Михаила Шорова, поначалу половина участников забегов (а первый марафон на Кавминводах прошел осенью 2017 года. - Ред.) составляли приезжие марафонцы: - Энтузиасты, фанаты бега из 100 городов России - от Калининграда до Хабаровска, приехали тогда к нам на КМВ. Разве это не потрясающе?!

Теперь, с каждым разом в забегах участвуют все больше ставропольцев, жителей Северного Кавказа, и это, конечно, не может не радовать. Ведь, как говорит организатор мероприятия, таким образом в регионе появляется все больше любителей спорта, активного досуга.

- На торжественную часть, которая будет предварять забег «Пятигорское кольцо», мы ждем высоких гостей, среди которых обещают быть известные у нас политики, общественные деятели, именитые спортсмены, - уточняет Михаил. - Выявлять сильнейшего мы будем на самой эталонной, без преувеличения, трассе всего Северного Кавказа - кольцевой дороге вокруг знаменитой горы Машук, по ее знаменитым горкам. Поэтому марафон наш называется «Пятигорское кольцо». Стартовать и финишировать бегуны будут тоже в одном из самых известных мест Кавминвод - на месте дуэли великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Опытным марафонцам предстоит преодолеть дистанцию в 9 километров, с набором высоты почти в 200 метров. А начинающим - нужно будет пробежать 3,5 километра, с набором высоты около 50 метров. К бегу на дистанции 9 км допускаются участники, начиная с 10-летнего возраста, на дистанцию 3,5 км - от 5 лет.

Начнется мероприятие утром в субботу. В 7.30 участникам «Пятигорского кольца» выдадут стартовые пакеты. В 9.30 состоится официальное открытие. А затем, в 9.45, пройдет пятиминутная массовая разминка.

К 10 утра колонна марафонцев уже должна быть построена. Первыми на старт выйдут опытные бегуны. Начинающие стартуют в 10.10. Ровно в полдень, по словам Михаила Шорова, пройдет закрытие трассы, и сразу начнется церемония награждения призеров и победителей в возрастных и абсолютных категориях. Завершится мероприятие в 13.00.

Жертвам и героям посвящается...

Каждый новый учебный год на Ставрополье, как и по всей стране, начинается с уроков мира, на которых ребятам дают самые главные для жизни знания - их учат любить свою Родину, большую и малую, расти истинными патриотами, занимать активную гражданскую позицию, ценить и творить добро, уважать окружающих людей, независимо от их возраста, внешности, национальности, вероисповедания и расы.

- В первые же учебные дни в школах края проходят и уроки мужества, на которых мальчикам и девочкам объясняют, что в мире, в котором мы живем, к сожалению, существует сегодня множество разных угроз, и одна из них - терроризм, жертвами которого стали тысячи людей на планете, - рассказывает педагог Ольга Ветрова. - Мы напоминаем детям, что эта чума XXI века не обошла стороной и нашу страну, и наше родное Ставрополье. Но ей можно противостоять. На мероприятиях, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, мы не только вспоминаем жертв, сострадаем их близким, мы еще говорим также о тех, чья профессия - защищать, спасать нас, предотвращать теракты. И, конечно, на этих мероприятиях мы стараемся обучить детей азам безопасности, объясняем, в том числе с помощью специалистов, профессионалов, что значит быть бдительным, как вести себя, если тебе угрожают, если тебя вербуют, если захватили в заложники в транспорте, в здании.

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут по всему краю - не только в школах, но и в музеях, библиотеках, домах культуры. К примеру, в Андроповском районном краеведческом музее 30 августа ребятам расскажут, какие взрослые могут быть для них опасными, и покажут видеоролик «Терроризм - это угроза».

В Ставрополе в краевой детской библиотеке имени А. Е. Екимцева с 1 по 3 сентября пройдет выставка предметов, документов и фотографий с места теракта в Беслане, а в музейно-выставочном комплексе «Моя страна - моя история» в первый день осени откроется интерактивная выставка «Дети и война».

В Минеральных Водах, в краевом музыкальном колледже имени В. И. Сафонова, пройдет урок мира, посвященный антитеррористической безопасности. Фильм «Терроризм. За кадром», снятый по заказу правительства Ставропольского края и при участии УФСБ по СК, покажут в эти дни во многих ставропольских школах на уроках мужества, а также в Ессентукском историко-краеведческом музее и в краевом колледже искусств в Ставрополе.

3 сентября в Невинномысске, в местном историко-краеведческом музее, состоится встреча, посвященная 15-летию Бесланской трагедии. На встрече выступит сотрудник УФСБ по Ставропольскому краю, который расскажет о правилах личной и общественной безопасности в условиях различных чрезвычайных ситуаций.

Опасный интернет

- Рассказывая современным детям, молодым людям о терроризме, необходимо делать акцент на том, что сегодня основная угроза исходит из мира виртуального, - говорят в Антитеррористической комиссии Ставропольского края. - Интернет-террористы всех мастей анонимно, используя различные навороченные техники и свободный доступ к широчайшей аудитории, занимаются вербовкой, собирают деньги на финансирование своей преступной деятельности, координируют свои действия, манипулируют общественным мнением. И главным образом, бурная деятельность виртуальных террористов направлена на подростков и молодежь от 14 до 22 лет. Именно в этом возрасте юноши и девушки наиболее подвержены влиянию экстремистов, различных деструктивных сект.

В группе риска, считают психологи, - одинокие ребята, считающие себя неудачниками или непризнанными гениями, иногда и теми, и другими одновременно, страдающие от комплексов неполноценности, но при этом страстно жаждущие популярности, общественного признания, славы.

И когда манипуляторы в сети вдруг открывают им «секреты успеха», причем быстрого, они легко оказываются в расставленных ими ловушках. Поэтому так важно, чтобы школьники, молодежь знали о том, какие их могут подстерегать опасности во Всемирной паутине, умели распознавать манипуляторов, будь то вымогатели денег, сектанты или террористы-вербовщики. Не менее важно, чтобы родители, близкие люди были начеку, всегда могли заметить, что ребенок начинает подпадать под деструктивное влияние.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

«Угрозы есть, но есть и защита от них!» - Насильно ограничивать ребенка в использовании интернета - неправильно, говорят в АТК СК. - Многие родители считают, что в целях безопасности достаточно сократить время пребывания их чада в сети, нет, на самом деле, важно не только, сколько, а что именно делал ребенок в интернете - полчаса «зависал» на сайте с опасным контентом или пару часов впитывал знания на образовательном канале?

- Доверительные, дружеские отношения с детьми - вот, что важно, - говорит психолог Ольга Максименко, - я бы всем родителям дала банальный, но от того не менее ценный совет: больше разговаривайте со своими дочерями и сыновьями, с маленькими, с подростками, взрослыми, общайтесь, беседуйте. Зарегистрируйтесь в популярных у ребят соцсетях - во ВКонтакте, в Instagram. Будьте в курсе того, что происходит в аккаунтах ребенка: что у него за статус, с кем он дружит, на какие группы подписан, какие темы обсуждают, что постит, что лайкает. Будьте друзьями, но не диктаторами.

Помните, что одними запретами, ограничениями, жестким контролем и давлением детей от опасного интернета не защитить. Интересуйтесь, расспрашивайте, но ни в коем случае не допрашивайте, будьте лояльны. У детей должно войти в привычку (ваша задача - сделать так) делиться с вами любыми своими страхами, сообщать о тревогах, связанных с интернетом.

Но, говоря об опасностях виртуального мира, родители должны сами оставаться спокойными: да, такие угрозы есть, но есть и защита от них! Скажите ребенку: «Молодец, что рассказал. Теперь ты - в безопасности».

С ребенком младшего школьного возраста старайтесь больше времени проводить вместе за компьютером. И еще хотела бы добавить, что очень важно, оставаясь бдительными - как в реальной, так и виртуальной жизни, которой мы все больше и больше отдаем своего времени, не изводить себя страхами, в том числе страхом перед терактом. А для этого постарайтесь ограничить поток негативной информации, не беседуйте на досуге о терроризме, как о погоде - если часто обсуждать эту тему, страх только усилится.

Включайте критическое мышление, напомните себе, что смертность от терактов гораздо меньше, чем, например,от болезней, аварий и несчастных случаев. А чтобы в вашей жизни было меньше негатива, освободите в ней место для позитива - ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, творчеством, это очень помогает справиться с плохими мыслями и эмоциями, откажитесь от вредных привычек, общайтесь с приятными и интересными людьми.

ВАЖНО!

- Сделать интернет безопаснее помогут и специальные компьютерные программы, - напоминают в АТК Ставрополья. - Установите качественную антивирусную программу с функцией «Родительский контроль» на компьютер и на все мобильные устройства. Это позволит, во-первых, заблокировать сайты с запрещенным контентом и контролировать время нахождения ребенка в интернете.

Кроме того, «Родительский контроль» даст возможность установить ограничение на запуск новых программ, контролировать переписку ребенка в соцсетях и различных чатах. Каждый день в интернете появляются тысячи новых вирусов - не забывайте следить за обновлениями безопасности операционной системы и приложений.

НА ЗАМЕТКУ

Кому и куда сообщать, если вы обнаружили в интернете, в соцсетях опасный, на ваш взгляд, контент, информацию, которая, как вам кажется, носит экстремистский или террористический характер: сайт антитеррористической комиссии Ставропольского края — atk26.ru (здесь можно также найти материалы о противодействии экстремизму и терроризму, правилах безопасного поведения в интернете и в условиях различных ЧС); Можно также позвонить по телефонам - 02; (8652) 26-63-26 (ГУВД СК); (8652) 94-04-40 (дежурная часть УФСБ по СК); (8652) 94-62-95 (телефон доверия УФСБ по СК).

СПРАВКА «КП»

Ежегодно 3 сентября в России отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия) 1 - 3 сентября 2004 года), когда боевики захватили школ № 1.

В этот день вспоминают жертв не только Беслана, но и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке и погибших при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех других террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Это день солидарности людей, готовых объединиться, чтобы вместе противостоять терроризму - как национальному, так и международному.