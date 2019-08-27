В Минздраве Ставрополья прокомментировали массовое увольнение врачей в Пятигорской больнице

27 августа издание «URA.RU» написало, что вслед за коллегами из Нижнего Тагила массово уволились врачи в Пятигорской центральной городской больнице. Ушел заведующий отделением травматологии и двое его коллег, то есть все отделение.

Маленький экскурс в ситуацию с Нижним Тагилом: медики Свердловской области заявлениями об увольнении выразили протест в ответ на низкие зарплаты и большие нагрузки. На ситуацию отреагировали в Кремле, заявив, что дело за региональными властями. Те себя ждать не заставили: областной Минздрав создал комиссию по расследованию, в среду в больницу намечен визит работников прокуратуры.

«КП» - Северный Кавказ (Ставрополь) дозвонилась главному врачу ЦГБ Пятигорска Роману Алфимову, который ответил, что 2 августа заведующий отделения травматологии написал заявление по собственному желанию, через 2 недели два его товарища тоже пожелали получить расчет. В больнице сообщили, что на их место уже приняты люди на работу: военный хирург из Санкт-Петербурга и двое врачей-травматологов из Ставрополя и Ростова.

- У нас нет простоя, мы оказываем помощь в полном объеме, — сказал главврач. Он объяснил увольнение врачей друг за другом простой «сработанностью».

- У хирурга всегда есть ассистент, они работают в паре. Заведующий поменял место работы и скорее всего он с собой взял ребят. Это нормальная ситуация, хирурги все так и делают.

При этом, в учреждении отметили, что жалоб во время увольнения от сотрудников не поступало.

Первый заместитель министра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил, что средняя зарплата врачей в Пятигорской горбольнице за 7 месяцев года составила 57 тысяч рублей. Заработок уволившихся сотрудников доходил до 73 тысяч рублей.