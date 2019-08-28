Богатый и знаменитый в Великобритании компьютерный гений отсуживает дочку у врача из России

Больше 60 судебных заседаний, 8 попыток отобрать ребенка в присутствии вооруженных автоматами приставов, десятки email с угрозами. Вот так уже 3 года россиянка Светлана Караева делит дочь Аню (Harriet) с известным компьютерным гением из Великобритании Питером Тохиллом. А как все начиналось! Познакомилась пара в 2005 году в Санкт-Петербурге. Светлане было 33 года - уроженка Владикавказа, в северной столице врач, популярный косметолог с приличным окладом. Питер оказался немногим старше - знаменитый в Европе IT-сотрудник, выполняющий самую сложную работу в банковском секторе и военных ведомствах, на тот момент контрактник в видной организации Санкт-Петербурга. Со слов Караевой, по уровню заработка он сегодня входит в 5% успешных жителей Великобритании.

Мать про угрозы от британца 00:00 00:00

Пробежала искра, и понеслись 3 года романтических вечеров и путешествий, полных взаимной любви как в сказке. В 2008-м они поженились и уехали строить счастье на родину Питера в респектабельный район английского Бирмингема. Жили хорошо. "Да, бывало ссорились как все, не больше", - убеждала себя Светлана. В 2010 году родилась дочка, назвали Harriet, на русский лад Анечкой. Тогда розовые очки и треснули. Как рассказала "КП-Северный Кавказ" Караева, еще до рождения маленькой она заметила перемены в супруге, мол, на тирана стал походить, но все списывала на нервы:

Как Питер начал войну, чтобы отнять ребенка у жены 00:00 00:00

Вот такие сообщения Питер регулярно слал СветланеФото: Евгения СОКОРЕВА

- Никогда не сталкивалась с домашним или психологическим насилием и подумать даже не могла, что меня коснется. Я - человек сильный и не падаю, когда унижают, оскорбляют, но в какой-то момент Питер стал угрожать: "Ты никто в этой стране! Я разведусь и вышвырну тебя отсюда!". А у меня ребенок грудной на руках, я в чужой стране. Тогда еще сложный период выпал, когда россиянок в тюрьму сажали. Перестала спорить и сносила все: выкидывал за шиворот из спальни, бросался с ножом. Когда Ане исполнилось 2 года, муж потребовал выйти на работу, оставив дочь, и уехать обратно в Санкт-Петербург. Это был шок. Замуж вышла в 36 лет, понятно, что когда рожаешь в немолодом возрасте вот так под пинок уехать, бросив маленького ребенка, даже представить больно. Стало понятно - все идет в плохое русло.

Фото: личный архив героини публикацииФото: Евгения СОКОРЕВА

Светлана в итоге вернулась в Санкт-Петербург, но каждую неделю летала в Великобританию увидеться с дочкой. Если взглянуть в ее паспорт, то места свободного не найти от соответствующих штампов. Спустя время, летала уже раз в 3 недели. Жила в таком режиме аж три года! Параллельно оплачивала обучение Ани в частной английской школе - это около 1 млн рублей в год, и все домашние счета Питера. Который к тому времени совсем остыл и не то чтобы не ждал Светлану - гнал ее в шею. Женщина показала нам его письма. В каждом британец кричит на английском: "Не возвращайся больше!".

Светлана: адвокат мужа ненавидит все российское 00:00 00:00

Переломным стал 2016 год, когда Караева выпросила дочь на все лето, сделала ей визу, а когда приехала забирать, Питер запер Аню дома и сказал, что отдаст только на неделю в августе.

Письма от "Бывшего отца ее ребенка"Фото: Евгения СОКОРЕВА

- По приезду в Санкт-Петербург начал присылать совсем мерзкие email: "Ты должна мне платить 100 фунтов в день", "Здесь тебе не отель, больше не впущу", "Прочь в свою страну третьего мира!". Еще суицидальные письма слал: "Можешь забрать Аню, но я уеду путешествовать и потом утоплюсь". Когда Питер мне в очередной раз сказал "никогда не возвращайся", я так и поступила. Не овечка же, все это терпеть. Аня тогда была со мной. Он сразу побежал в суд Великобритании, чтобы ее вернуть. Меня даже не известили, что заседание прошло и, конечно, не в мою пользу. Уже когда решение в силу вступило, я узнала, что дочку приедут отбирать. За поддержкой близких уехала к маме во Владикавказ, где нашла адвоката и стала бороться за право быть с Анечкой, - продолжает Караева.

Почему дело затянулось на годы с кучей исполнительных листов о принудительном разлучении матери с ребенком, подробно объяснила Александра Кочиева, адвокат Светланы. Оказывается, уже в России Пятигорский городской суд также встал на сторону Питера Тохилла, руководствуясь принятой в Гааге конвенцией, где сказано, если ребенок большую часть жизни проживал в одной стране и был незаконно перемещен одним из родителей в другую, обязан быть возвращен. А на тот момент Аня уже 6 лет жила в Великобритании.

- Пятигорский городской суд предписал незамедлительное возвращение ребенка. Хотя в этой же конвенции написано, что если это будет создавать угрозу причинения ему психологического или физического вреда, либо поставит ребенка в иные невыносимые условия, судом в удовлетворении требований должно быть отказано. Этому не придали никакого значения, из-за чего исполнительные действия назначались 8 раз и проходили очень сложно в присутствии отца, его адвоката и группы быстрого реагирования вооруженных автоматами судебных приставов. Девочка категорически отказывалась идти к отцу. Когда приставы запретили матери обнимать перепуганную дочку, Аня стала запираться и прятаться в комнате, - рассказывает представитель Караевой. - Что интересно, все доводы отца сводились к тому, что в России у ребенка нет будущего. За Питера слова о недостойном в России образовании говорила адвокат Яблокова, она ненавидит все российское, хотя сама же образование получила здесь.

Став защитником Светланы, Кочиева смогла приостановить в суде исполнительное производство по возвращению Ани в Великобританию. А через еще 1,5 года споров в Промышленном суде Владикавказа 23 августа этого года и вовсе отменить, утвердив законное право матери жить вместе с 9-летней дочкой в России. Но это решение британец уже готовится оспорить.

- Министерство образования России в нашем споре поддерживает почему-то иностранца, моего супруга, а не нас - меня и Аню, гражданок России. И я знаю еще случаи, когда также чиновники встали на сторону чужих для нашей страны людей, - добавила еще Светлана.