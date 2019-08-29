Сын Жириновского попросил прощения у главы Северной Осетии

Перед региональными выборами в 2017 году громкоголосый еще только начинающий политик от партии ЛДПР Олег Эдельштейн в свойственной отцу - Владимиру Жириновскому, манере обозвал Северную Осетию регионом без будущего, заявив, что если к власти не придут либерал-демократы, то жить местным суждено в республике за именем пивного завода, без всякого развития и процветания:

- Кто не хочет жить в республике "Бавария", придите и поддержите нашу партию! - сказал он еще тогда.

Сейчас уже в должности председателя правления "Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства" Эдельштейн покаялся за эмоциональный выкрик и на последней встрече с главой республики Вячеславом Битаровым публично извинился:

Сын Жириновского извинился перед главой Северной Осетии.

- Я был не прав! Мне приятно воочию наблюдать хорошие изменения в Северной Осетии. Видно, сколько сил и труда вы прилагаете, чтобы поднять регион, проводите колоссальную работу. Со своей стороны, как уроженец Осетии, как человек, который считает себя осетином, хотел бы помочь, - пообещал Олег Эдельштейн.

Битаров с большим пониманием выслушал собеседника и, списав его неприятные заявления на молодость, предложил оставить все в прошлом.

- Мы перевернем этот лист и будем идти дальше, тем более вы хотите приносить пользу республике, - ответил глава Северной Осетии.

Эдельштейну, кстати, 32 года, и он является внебрачным ребенком Владимира Жириновского от уроженки Северной Осетии Жанны Газдаровой.