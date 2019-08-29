2019-08-29T09:57:39+03:00
Происшествия

17 человек отправлены в больницу после столкновения маршрутки и грузовика на Ставрополье

По последним данным, погибших нет [видео]
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МЧС РФ по СКФото: ГУ МЧС РФ по СК
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Рано утром 29 августа поблизости от города Невинномысска произошло столкновение полной пассажиров маршрутки и грузового автомобиля.

В момент столкновения с седельным тягачом «МАН» с полуприцепом, в «Мерседесе» находилось 23 человека, передают в Главном Управлении МЧС РФ по Ставропольскому краю. В том числе - пятеро детей. Оба транспорта двигались в направлении Невинномысска по крайней левой полосе движения. На кадрах с места ДТП видно, что маршрутка въехала в полуприцеп фуры.

В больницу Невинномысска было доставлено, по последним данным, 17 человек. Троих людей пришлось госпитализировать. Основной удар пришелся на людей, сидевших в передней части маршрутки. Остальные участники дорожного происшествия серьезно не пострадали. На месте работают экстренные службы.

- Установлено, что водитель микроавтобуса осуществлял частную перевозку пассажиров, - уточнили в краевой Госавтоинспекции. Предстоит определить виновника аварии.

Известно, что частная маршрутка перевозила пассажиров по маршруту «Адлер- Владикавказ».

17 человек доставили в больницу после ДТП на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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