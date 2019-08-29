2019-08-29T17:24:54+03:00
Общество

В Чечне проверили видео с ребёнком, стрелявшим из «Калашникова» на свадьбе

Мальчик перезарядил автомат ногой [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Мальчик перезаряжает автомат ногой, направив дуло в головуМальчик перезаряжает автомат ногой, направив дуло в головуФото: СОЦСЕТИ
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Прокуратура Чечни окончила проверку по факту стрельбы на свадьбе, которую устроил маленький мальчик - настолько маленький, что автомат чуть меньше него. Инцидент сняли на видео и выложили в социальные сети.

В ведомстве выяснили, что это происходило точно не в Чечне. Поэтому местная Прокуратура никакие меры не предприняла.

- Указанное событие произошло за пределами республики, предположительно на территории одной из соседних республик. По этим основаниям меры прокурорского реагирования не принимались, - сказано в сообщении ведомства.

Чечня соседствует с тремя республиками: Ингушетией, Дагестаном и частично с Северной Осетией. Изначально пользователи социальных сетей говорили, что инцидент случился в Ингушетии. Вполне возможно, что в интернете не врали.

Напомним, в начале августа по социальным сетям разлетелось видео, на котором маленький мальчик, не ведая страха и риска, перезаряжал автомат ногой. После уверенного толчка и характерного звука малыш стал палить из оружия в небо.

Несмотря на то что мальчику угрожала опасность, т.к. дуло автомата в один момент смотрело ему в подбородок - взрослые встречали его поступок гудением и криками. Один из участников кортежа даже подъехал, чтобы каждый пассажир пожал руку малышу.

Маленький мальчик стреляет из автомата на свадьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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