Сати Казанова показала идеальные ножки на Черноморском побережье

Телеведущая, модель, певица и актриса Сати Казанова посетила Черноморское побережье. 36-летняя красавица приехала сюда на съёмки нового клипа, но не забыла как следует отдохнуть и, конечно же, порадовать подписчиков несколькими сногсшибательными фотографиями.

На одной из них Сати показала блистательные ножки — певица, которую страна полюбила за кротость, нежный голос и тонкий стан, держит себя в прекрасной форме. Это подтверждают и восхищённые комментарии подписчиков звезды, ни один из которых не смог найти изъяна в прекрасных формах Казановой.

satikazanova Сати Казанова демонстрирует прекрасные ножки и тоскует по лету

— У вас тоже летоисчисление начинается с сентября, а не, как принято, с января? — пишет под блестящим снимком Сати. — Возможно, это начало учебного года с детства наложило такой отпечаток, но я чувствую, что осенью начинается что-то очень важное, активное, всегда что-то новое. Помню, с одной стороны, мне очень хотелось вернуться в школу, в новый класс, перейти на новый уровень, хоть и более сложный, увидеться с одноклассниками. С другой — так грустно, когда заканчивается лето, а с ним и ветер в голове, и перемазанные тутовником или грецким орехом руки.

Кроме того, девушка опубликовала смелый ролик — отрывок из нового клипа. Сати разместила две версии: одну с наложенной музыкой, а вторую — с оригинальным, куда менее впечатляющим, звуком. Честность певицы порадовала и поразила подписчиков настолько, что критиковать оригинальное звучание никто не решился — люди порадовались самоиронии и посмеялись над видео.