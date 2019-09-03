На Ставрополье рухнул штурмовик Су-25: судьба пилотов неизвестна

В Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ.

- Точное местоположение воздушного судна пока неизвестно, - сообщили «КП» - Северный Кавказ в пресс-службе Южного военного округа. Известно, что полеты производились с аэродрома в Буденновске. И что-то пошло не так во время планового учебно-тренировочного полета.

- Сейчас рано что-то говорить, причины будут понятны после разбирательства, - пояснили в Минобороны. Находившимся внутри судна двоим пилотам пришлось катапультироваться. Они успели сообщить о своем решении, прежде чем судно рухнуло. На поиски мужчин выдвинулся вертолет. Известно, что полет осуществлялся без боекомплекса, а самолет упал в безлюдной местности. Поэтому жертв удалось избежать.

Штурмовик Су-25 способен ликвидировать самые малые и неподвижные цели на земле. Его максимальная высота достигает 10 тысяч метров, в скорость — 950 километров в час.

Военный летчик Андрей Красноперов о самолете СУ-25 и возможных причинах катастрофы 00:00 00:00

Самолет активно использовался во время военных действий в Афганистане и зарекомендовал себя как «очень живучий». Он мог летать практически без хвоста на одном двигателе. По мнению военного летчика Андрея Красноперова, у которого «КП» - Северный Кавказ удалось взять комментарий, причиной крушения мог стать полный отказ двигателя или застрявшая птица.