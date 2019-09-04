2019-09-04T19:58:51+03:00
Происшествия

«Здесь нельзя снимать кино про проституток!»: На Кавказе обстреляли съемочную группу сериала «Чики»

Житель одного из соседних домов решил бороться за нравственность с ружьём наперевес
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Пожилой мужчина обстрелял актёров из карабина «Сайга»Пожилой мужчина обстрелял актёров из карабина «Сайга»Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Рьяный борец за нравственность обстрелял из карабина «Сайга» съёмочную группу сериала «Чики». Режиссёр Эдуард Оганесян решил снять ленту о возвращении московской проститутки домой, в Кабардино-Балкарию, о её попытках вытащить семью из бедственного положения и тяжёлой судьбе на малой родине. Главную роль играет звезда фильма «Аритмия» Ирина Горбачёва.

Идея показать проститутку из КБР вызвала открытую ненависть у местных жителей. Они буквально объявили съёмочной группе войну. Люди настаивают, что подобное кино порочит гордых горцев, живущих в республике. И когда актёры прибыли на съёмочную площадку в городе Прохладном, один из ревнителей нравственности начал угрожать группе.

Полицейские задержали дебошира. Составлен протокол Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские задержали дебошира. Составлен протоколФото: СОЦСЕТИ

В результате, по сообщениям очевидцев, дебошир сначала кричал о том, что «не позволит снимать в КБР кино о проститутках», а потом подкрепил свои слова дробью, обстреляв московских гостей из самозарядного карабина «Сайга». Картечь повредила принадлежащие группе автомобили.

К счастью, никто не пострадал. В больницу попала лишь актриса Кристина Мироненко — у девушки сильнейший шок на фоне происшествия. Стрелка задержала полиция — на актёров напал седовласый мужчина. Его увезли на беседу в участок.

Официальных комментариев по происшествию от МВД пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кадыров объяснил чиновникам, как разговаривать с простыми людьми
Битаров: Федеральный центр активно способствует развитию Северной Осетии
В Железноводске замуровали меч в 10-тонном камне
Кто на Северном Кавказе лучше всего майские указы Путина выполняет
У Нурмагомедова нашли лишний вес перед боем с Порье
Семена кукурузы и подсолнечника будет производить новый завод Ставрополья
На Ставрополье экс-сотрудников администрации осудили за взятку
Грузовик с 9 тыс литров нелегального пива остановлен на Ставрополье
5 ставропольцев выступят в Конкурсе солистов Детского хора страны
Больного псориазом мужчину со шрамами ищут на Ставрополье
"Сын в одном шаге от гибели": минздрав проверяет жалобу отца на врачей Махачкалы
Неисправность СУ-25 могла стать причиной гибели пилотов на Ставрополье