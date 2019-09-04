«Здесь нельзя снимать кино про проституток!»: На Кавказе обстреляли съемочную группу сериала «Чики»

Рьяный борец за нравственность обстрелял из карабина «Сайга» съёмочную группу сериала «Чики». Режиссёр Эдуард Оганесян решил снять ленту о возвращении московской проститутки домой, в Кабардино-Балкарию, о её попытках вытащить семью из бедственного положения и тяжёлой судьбе на малой родине. Главную роль играет звезда фильма «Аритмия» Ирина Горбачёва.

Идея показать проститутку из КБР вызвала открытую ненависть у местных жителей. Они буквально объявили съёмочной группе войну. Люди настаивают, что подобное кино порочит гордых горцев, живущих в республике. И когда актёры прибыли на съёмочную площадку в городе Прохладном, один из ревнителей нравственности начал угрожать группе.

Полицейские задержали дебошира. Составлен протоколФото: СОЦСЕТИ

В результате, по сообщениям очевидцев, дебошир сначала кричал о том, что «не позволит снимать в КБР кино о проститутках», а потом подкрепил свои слова дробью, обстреляв московских гостей из самозарядного карабина «Сайга». Картечь повредила принадлежащие группе автомобили.

К счастью, никто не пострадал. В больницу попала лишь актриса Кристина Мироненко — у девушки сильнейший шок на фоне происшествия. Стрелка задержала полиция — на актёров напал седовласый мужчина. Его увезли на беседу в участок.

Официальных комментариев по происшествию от МВД пока нет.