Как замухрышка из Владикавказа стала успешной эротической моделью

В 2009 году ничем не примечательная Лара Алборова жила во Владикавказе, где при высшем юридическом образовании работала официантом, администратором в гостинице и менеджером ресторана - уже в Сочи. Все ей казалось не тем. Девушка мечтала покорять мужские сердца, зажигать на закрытых вечеринках в расшитых камнями нарядах и сумочкой "Louis Vuitton".

Как могла старалась Лара походить на "диву", но оставалась очень далека от красотки из глянцевых журналов. Она и сама понимала, что косметика с автозагаром не превратит замухрышку в звезду, и чтобы кардинально изменить жизнь придется ложиться под нож. Так и случилось: сменить привычный пейзаж гор на блеск софитов в Москве Ларе помогли пластические хирурги и косметологи.

Москва встретила Алборову гостеприимноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Столица понравилась Ларе, а измененная до неузнаваемости Лара - столице. Неестественно большие губы, пышная силиконовая грудь, скулы, ресницы, дорогая одежда- провинциальная "барби" переродилась в "бомбиту", как сказала бы молодежь. Алборова в момент добилась своего и стала популярной эротической моделью с именем Лара Фрост. Далее и ухажеры в очередь выстроились, готовые платить за все ее прихоти.

Теперь девушка щеголяет в дорогих вещах по дорогим заведениям и снимается в откровенных фотосессияхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но Лара стала той, кого принято на ее родном Кавказе осуждать, из-за чего пришлось ей скрывать, что дом в Северной Осетии. Говорила: "Я из Алтайского края".

Красотка, надо сказать, своими откровенными фото быстро раскрутила свой аккаунт в Instagram - второй по счету (прошлый заблокировали). Пока на нее подписаны 46 тысяч человек.