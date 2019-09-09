Появилось видео ликвидации боевика в Грозном

Ранним утром 9 сентября на Петропавловском шоссе в Чечне срочно провели контртеррористическую операцию по уничтожению боевика. Как сообщают правоохранители города Грозный, злоумышленник планировал убийство полицейских и был застрелен за рулем иномарки"Форд Фокус", когда открыл огонь по сотрудникам ГИБДД.

Признали убитого как Усмана Асламбековича Азиева, 2001 года рождения - уроженец села Мекен-Юрт Надтеречного района Чечни.

Боевика 18 лет ликвидировали в Чечне.

По данным соцсетей, накануне он похитил у брата - сотрудника Росгвардии, форменное обмундирование, машину и оружие. После чего полицейские и объявили Азиева в розыск, а ликвидировали соответственно при отказе остановить на проверку авто и последующей стрельбе по инспекторам. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

При этом в МВД республики подтверждают, что искали Усмана Азиева по поступившей к ним ориентировке.