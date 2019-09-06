В Чечне нашли двойника Моники Белуччи

В соцсетях настоящий бум — этническая чеченка из Казахстана оказалась двойником одной из самых красивых женщин мира — итальянки Моники Белуччи. При этом красавица максимально скромна — она не ведёт многомиллионного аккаунта в Instagram, а работает простой акушеркой.

Двойник Моники Белуччи Зара ЮсуповаФото: СОЦСЕТИ

Заре Юсуповой 33 года. Двойник эталона красоты родом из Казахстана. Девушка родилась в Караганды, хотя большую часть детства и юности провела в Астане. Будучи маленькой, девочка очень хотела стать врачом. И, несмотря ни на какие препятствия, стала претворять мечту в жизнь, предпочитая карьеру медика модельному бизнесу. Специализацию красавица выбрала исключительно женскую — гинекология.

Зара Юсупова предпочла профессию врача модельному бизнесуФото: СОЦСЕТИ

Однако в родном Казахстане красавица не осталась. Девушка решила податься в Индию. Здесь Зара нашла свой новый дом.

— Сейчас я живу в прекрасной солнечной стране. Она открыла во мне что-то совершенно новое и очень глубокое. Я начала стала увлекаться йогой, индуизмом. Смогла освоить их язык. Он кажется мне безумно красивым. И продолжаю постоянно открывать для себя что-то прекрасное, — пишет красавица в соцсетях.

Девушка уехала в Индию, освоила йогу и полюбила местную культуруФото: СОЦСЕТИ

Девушка работает акушером-гинекологом и даже помолвлена. Правда личность избранника Зара скрывает. И давно уже не проявляет активности на своей единственной страничке в соцсетях — кажется, новая Моника Белуччи нашла своё счастье и не нуждается в комплиментах и одобрении миллионов подписчиков. Красавица выбрала любовь и семью.