Во Франции - на элитном вине, в России - на помойке: мусоровозы в Ставрополе украсили картинами великих русских художников

В Ставрополе региональный оператор под лозунгом "вывоз мусора как искусство" выпустил во дворы города спецтранспорт с картинами великих художников и стихотворениями поэтов. Прямо на бункере рядом с краном для погрузки отходов красуются полотна Васнецова, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Шагала и Ван Гога. Читаются бессмертные строчки из произведений Блока и Фета, Брюсова, Есенина, Пушкина и Лермонтова. Галерея, библиотека и мусоровоз в одном флаконе.

Отходы и шедевры: ставропольские мусоровозы украсили картинами и стихами 00:00 00:00

- Это совершенно новые или недавно введенные в эксплуатацию мусоровозы. Так же эстетичнее в любом случае, - объяснила "КП-Северный Кавказ" руководитель пресс-службы компании "Эко-Сити" Елена Свинцова. - Хотим привлечь внимание к теме обращения с мусором. Вывоз мусора как искусство. Стремление к тому, чтобы вывоз отходов стал таким вот идеальным, как картины и стихи! Семь машин уже курсируют. Планируем еще обклеить. Грязную и старую технику не трогаем.

День как похозяйничали у баков необычные мусоровозы, а местные уже устроили горячую дуэль мнениями. Одни кричат: "Кощунство!". Другие: "Просвещение!". Расставить точки "Комсомолка" попросила академиков, художников и писателей - экспертов в этом вопросе. К общему знаменателю так и не пришли.

Вот такие мусоровозы появились в Ставрополе

Народная артистка России и главный режиссер Театра драмы в Ставрополе Наталья Зубкова не увидела ничего плохого:

- Непривычно, но не значит же, что плохо?

Писатель Олег Рой новостью возмутился:

- Я не считаю это кощунственным, но можно было найти нормальное оформление. Тут встает вопрос о воспитании того, кто это придумал.

Не поддержал регоператора и художник Вася Ложкин. Говорит, что хорошо бы уважать мнение общества и сперва интересоваться у людей: "А им нормально видеть Васнецова на помойке?"

Искусствовед и академик Российской академии художеств Сергей Заграевский припомнил, что во Франции картины "передвижников" печатают на дорогом вине. Подача другая, но смысл примерно один. В украшении мусоровозов академик видит рост популярности искусства в широких кругах.

- Вспомните ночные очереди на Серова, потом Айвазовского. Возможно, из-за экономических проблем люди решили, не все измеряется деньгами, и повернулись к искусству. Или цикличность истории имеет место. В любом случаен это не реклама, а национальное достояние, - считает Заграевский.

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