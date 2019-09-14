2019-09-14T08:42:20+03:00
Происшествия

В кадетской школе Ставрополя умер старшеклассник

Трагедия произошла при репетиции праздничных выступлений
Полина ШАПОШНИКОВА
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Он сорвался с высоты 3 этажаОн сорвался с высоты 3 этажаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ставрополе в кадетской школе имени генерала Ермолова произошло ужасное событие. 13 сентября вечером с 3 этажа упал старшеклассник. Ученики репетировали выступления на предстоящем праздновании Дня кадета, который школа собиралась отметить 14 числа. Старшие ребята тренировались спускаться с высоты со снаряжением. У одного из учеников оно не выдержало, мальчик сорвался и разбился насмерть.

Когда подоспели экстренные службы, подросток еще был жив, но его не смогли спасти. Травмы были слишком серьезны.

Его одноклассники подавлены и не могут поверить в произошедшее.

В социальных сетях друзья погибшего написали:

- Брат, только сегодня переписывались. Столько планов было, столько дел. До сих пор не верится. Покойся с миром, мы всегда рядом.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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