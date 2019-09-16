2019-09-16T14:29:49+03:00
Общество

Дагестанец приютил 140 собак

Среди грозных алабаев и питбулей живет смелый кот [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Али подбирает собак с улицы и спасает домашних псов от гибелиАли подбирает собак с улицы и спасает домашних псов от гибелиФото: Евгения СОКОРЕВА
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Али Курбанов из села Первомайское всегда много работал, но теперь совсем не знает покоя и целыми днями заботится не только о семье, но еще о собаках. Их у него, на секундочку, 140! Дворняжки, сторожевые породы и бойцы. Кого-то подобрал с улицы, других принесли уставшие от питомцев хозяева со словами: "Не возьмешь, убью". Часть живет во дворе, но большая - на пустынном участке за селом, который по просьбе Али выделили власти. Полноценных вольеров там нет: только сколоченные из подручных материалов будки. Водопровода - тоже. Али поэтому приходится "убивать" свою старенькую машину бесконечной перевозкой бутылок.

Дагестанец спас от смерти 140 собак.

Тем не менее мужчина долго справлялся со всем сам и помощи почти не просил, но по совету знакомых этим летом бросил клич в Instagram и на собранные от неравнодушных деньги уже почти исполнил давнюю мечту. Али пробурил скважину и начал строительство вольеров на зиму.

За скважину счет выставили в 40 тысяч рублей, а кроме этого надо регулярно обрабатывать площадку и собак от клещей - недешевое удовольствие. Приходится еще лечить от укусов паразитов и змей. Еду, в большинстве, жертвуют сердобольные мясники. Али бы пропал без их вклада, ведь за неделю хвостики съедают порядка 500 кг мяса! С недавних пор организован сбор уже на ремонт автомобиля, который в отличие от владельца не выдержал испытание ухаживать за "армией" четвероногих.

Много сил и ресурсов уходят на заботу о питомцах Фото: Евгения СОКОРЕВА

Много сил и ресурсов уходят на заботу о питомцахФото: Евгения СОКОРЕВА

- Я голодаю. И они голодают. Я ем. И они едят, - говорит Курбанов. - Я получаю обычную зарплату и не могу при всем желании осилить покупку корма.

Еще живут на попечении у Али семья котов и кролики. И один из усатых, как рассказывает хозяин, самый дерзкий, и без капли страха постоянно гуляет под носом у собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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