2019-09-13T11:15:19+03:00
Общество

«Обеспечен на всю жизнь»: мальчик из КБР написал стихотворение про Рамзана Кадырова

Школьник посвятил чеченскому лидеру хвалебную оду [видео]
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: личная страничка Рамзана Кадырова / кадр видеоФото: личная страничка Рамзана Кадырова / кадр видео
Изменить размер текста:

Школьник по имени Мухаммад из Кабардино-Балкарии посвятил лидеру Чечни Рамзану Кадырову авторское стихотворение. Юный лирик называет главу республики «джигитом», «мусульманином с бородою» и «нашим твердым щитом».

После того, как заканчиваются дифирамбы, Мухаммад просит Всевышнего уберечь «брата Рамзана от злых людей, лицемеров и шайтанов».

В качестве достойной награды школьник просит Аллаха построить для чеченского политика «замок золотой на высшем уровне Фирдауса (райского сада)».

Видеоролик в интернете за два дня набрал почти 11 тысяч просмотров. Некоторые пользователи пошутили в комментариях, мол «мальчик теперь обеспечен на всю жизнь». Нашлись и те, кто гадал, какой же подарок ждет малыша от героя стихотворения: новый iPhone или Mercedes.

Мальчик написал стихотворение про Рамзана Кадырова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье ближайшие 5 лет будут делать умных детей
Кадыров показал своего любимого внука
В Ставрополе горожанам организовали развлечения на выходные
На концерте Басты в Пятигорске фанаты создали невероятное зрелище
Восьмерых преступников, объявленных в федеральный розыск, поймали в Ингушетии
Новый аэровокзал построят в Минеральных Водах
За смерть людей на Ставрополье осудят водителя автобуса
Смертельное ДТП с трактором произошло под Ставрополем
Неизвестные обстреляли базу «Анжи»
Ставропольцев заставят молчать полицейские
Владимир Жириновский считает депутатское кресло в КЧР не своим местом
В Ставрополе парни пошли на грабеж ради двух банок энергетиков
Ставрополец разгромил бар «из-за тихой музыки»
Дагестанец не захотел пить с Путиным - видео
На Ставрополье ищут мужчину с татуировкой в виде иероглифов
В Ессентуках воздушный шар зацепился за деревья
Погода на выходные в Ставропольском крае будет переменчивой
Милый вид транспорта ходит в Минводах
Самую быструю невесту Железноводска поднимут в небо
Девушка на Ставрополье оформила кредит на чужой паспорт
В Ставрополе директор перечислял себе премии сотрудников
Белорус и его три пассажира скончались после аварии с уроженцем Дагестана
Ставрополец разгромил кафе из-за музыки
Видео: во Владикавказе невеста на коне станцевала свадебный танец
Стало известно, кто займет пост Хоценко на Ставрополье
На Ставрополье водитель получил болевой шок
Пожилые супруги пострадали в аварии с внедорожником в Ессентуках