«Обеспечен на всю жизнь»: мальчик из КБР написал стихотворение про Рамзана Кадырова

Школьник по имени Мухаммад из Кабардино-Балкарии посвятил лидеру Чечни Рамзану Кадырову авторское стихотворение. Юный лирик называет главу республики «джигитом», «мусульманином с бородою» и «нашим твердым щитом».

После того, как заканчиваются дифирамбы, Мухаммад просит Всевышнего уберечь «брата Рамзана от злых людей, лицемеров и шайтанов».

В качестве достойной награды школьник просит Аллаха построить для чеченского политика «замок золотой на высшем уровне Фирдауса (райского сада)».

Видеоролик в интернете за два дня набрал почти 11 тысяч просмотров. Некоторые пользователи пошутили в комментариях, мол «мальчик теперь обеспечен на всю жизнь». Нашлись и те, кто гадал, какой же подарок ждет малыша от героя стихотворения: новый iPhone или Mercedes.