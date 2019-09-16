«40 лет на связи с шайтаном»: Ведьму-мошенницу со стажем задержали в Чечне

В Чечне продолжается необъявленная война с колдунами. Очередная шарлатанка попалась правоохранителям и богословам. Так, жительница Шелковского района Есимат Успахаджиева 37 лет наводила порчу на заказанных жертв, за немалую плату обещала девушкам помочь с безответной любовью, а бесплотных женщин «обрекала» на материнство.

При обыске у современной «ведьмы» полицейские нашли магические камни, которые помогали ей «связываться с джинами», горстки земли с кладбищ, а также сотни фотографий «заказанных» жертв.

«Колдоские принадлежности» чеченской ведьмы. Фото: кадр видео youtube.com/watch?v=mqDQDXXlETY

Продвинутая ясновидящая консультировала клиентов и онлайн. Фишкой колдуньи была услуга «заговор куриного яйца от всех бед и болезней».

В сюжете ЧГТРК «Грозный» мошенница публично извинилась.

— Сожалею, что занималась таким. Прошу женщин, которые ко мне обращались, больше не приходить, — сказала лжеколдунья под прицелом телекамер.

Центр исламской медицины и правоохранительные органы не первый год борются с таким видом мошенничества. В этом же сюжете корреспондент подчеркнул роль Рамзана Кадырова в борьбе с шарлатанами. Жители Чечни поблагодарили главу республики за то, что он «оберегает народ» от таких мошенниц.

Нашлись и пользователи, которых повеселил сюжет:

— Ее джин жестко подставил. В этот день они не договорились, кто кому будет подчиняться, — высмеивают вещунью в социальных сетях.