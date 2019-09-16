«Отвязали страховку»: Непослушание и трагическая ошибка убили кадета на Ставрополье

В пятницу вечером ученик кадетской школы имени Ермолова в Ставрополе сорвался с третьего этажа. Подросток Николай с одноклассниками репетировал спуск с высоты, который должны были продемонстрировать в субботу — в день кадета. В итоге мальчик скончался в машине «Скорой», а праздник отменили.

Тогда причиной смерти называли неполадки с оборудованием: якобы не выдержало снаряжение, в которой был Николай. Но как система, способная выдержать сотни килограмм, сломалась на подростке — загадка.

По имеющейся информации, мальчик погиб в машине скоройФото: СОЦСЕТИ

В коридорах кадетской школы начали обсуждать, что случилось во время спуска на самом деле. «КП-Северный Кавказ» поговорил с источниками в учебном учреждении и людьми, знакомыми с ситуацией.

Как выяснилось, Николай не должен был участвовать в представлении — он заменял заболевшего ученика.

— Он что-то там не зацепил, не закрепил и прыгнул. Как говорят опытные скалолазы, которые занимаются этим, они делают все закрепы и прочее на автомате, а Николай опыта в этом не имел, — сообщил собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Из-за того, что все участники были только школьниками, к ним приставили инструктора. «От греха» он решил проверить и перезакрепить страховочные тросы. Парням, стоявшим на карнизе, была отдана чёткая команда «оставаться на своих местах». Но в тот момент, когда преподаватель отвязал страховку Николая, мальчик прыгнул вниз.

Почему подросток ослушался прямого приказа и начал спускаться раньше времени — не известно. Но подросток упал головой вниз и получил несовместимые с жизнью травмы.

Стать учащимся кадетского корпуса имени Ермолова хотели многие мальчикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На следующий день после трагедии стало известно, что ведётся проверка в отношении преподавательского состава и директора кадетского корпуса. Однако официальное следствие хранит молчание, никак не комментируя эту информацию. «КП-Северный Кавказ» удалось лишь выяснить, что в данный момент ведётся расследование гибели кадета.