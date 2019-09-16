Дочь Кадырова открыла в Москве бутик исламской моды

В Москве открывается роскошный бутик дома моды Firdaws — идейным вдохновителем и модельером коллекций является дочь главы Чечни Айшат Кадырова, а экземпляры из мужской коллекции нередко можно увидеть на самом Рамзане Кадырове и его друзьях.

— Официальное открытие первого бутика дома моды Firdaws в Москве состоится в понедельник, 16 сентября. А со вторника мы начнём работать в штатном режиме, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе дома мод.

Глава Чечни в костюме от Firdaws рядом с дочерью и главой дома Айшат. Фото: Firdaws

При этом отмечается, что одежда в бутике Айшат Кадыровой полностью соответствует мусульманским обычаям и традициям ислама. При этом здесь есть все современные и востребованные вещи — повседневная одежда, платья вечернего туалета, мужская коллекция, сумки, а также модные украшения и аксессуары.

При этом цены в бутике приличные — за элемент повседневной одежды можно отдать до 15-20 тысяч, а роскошные вечерние наряды стоят до 200 тысяч рублей. Представители дома объясняют это тем, что лучшие экземпляры делаются вручную с использованием лучших тканей.