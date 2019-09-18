2019-09-18T12:54:05+03:00
Происшествия

Появилось видео контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии

На кадрах видно, что для прикрытия от обстрела использовался транспортер
Полина ШАПОШНИКОВА
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Два боевика ликвидированыДва боевика ликвидированы
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Появились видео и фотографии со взятия боевиков в частном доме в городе Чегем Кабардино-Балкарии. На кадрах видно, что была задействована спецтехника — многоцелевой транспортёр, который использовался как прикрытие для сотрудников ФСБ.

Видео контртеррористической операции в КБР.

В городе с 5 утра был введен режим контртеррористической операции, в связи с тем, что в частном доме забаррикадировались члены религиозно-экстремистской группировки вместе с пособниками. Они планировали взрывы. Об этом свидетельствует и обнаруженная на месте самодельная бомба. С ней работают взрывотехники.

На данный момент стало известно, что двух местных жителей, боевиков, ликвидировали оперативники. Никто из сотрудников спецслужб не пострадал. И по заверению местных властей, обстановка в городе спокойная. Режим КТО действует только на восточной окраине Чегема. О прекращении его действия информации не поступало. Но сообщается, что операция находится на завершающей стадии, в ближайшее время все ограничения будут сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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