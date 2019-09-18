2019-09-18T14:44:17+03:00
Происшествия

Угрозы и подкуп свидетелей: СК запросил арестовать адвоката высших чинов Дагестана

Дагиру Хасавову грозит до семи лет лишения свободы
Варвара АНТОНОВА
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СК запросил арестовать адвоката высших чинов ДагестанаСК запросил арестовать адвоката высших чинов ДагестанаФото: СОЦСЕТИ
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Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы арестовать адвоката Дагира Хасавова, которого задержали во вторник в Лефортовском суде. Его обвиняют в попытке помешать правосудию. Ходатайство рассмотрят к концу дня, передает пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Юристу предъявили две статьи: первую часть 294 статьи (воспрепятствование правосудию) и четвертую часть 309 статьи (принуждение к даче показаний). Хасавову грозит до семи лет тюрьмы.

Адвоката задержали в ходе процесса по делу экс-руководителей Дагестана. Хасавов представляет интересы бывшего министра экономики региона Раюдина Юсуфова. Как уверяет коллега задержанного Эдуард Исецкий, на защиту дагестанских чиновников в последнее время морально давили.

Напомним, высших чинов из Дагестана обвиняют в растрате 40 миллионов рублей из бюджета республики. Чиновников задержали в феврале 2018 года, а судить их начали только в июне 2019 года.

Следствие предполагает, что адвокат намерено затянул разбирательство на полтора года. Многочисленные отказы свидетелей от показаний связывают с Хасавовым. В середине лета адвокат сказал, что люди не соглашаются со своими предыдущими словами добровольно.

Сам Дагир Хасавов запомнился другим публичным поступком. Выступив за шариатский суд, он пригрозил утопить Москву в крови, если инициативу не удовлетворят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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