2019-09-20T15:54:24+03:00
Происшествия

"Залезли на крышу, бунтуют!": в колонии Дагестана зеки подняли мятеж

На месте работают омоновцы, начальник УФСИН и прокурор [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Снимки с места ЧП присылают очевидцыСнимки с места ЧП присылают очевидцы
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В ИК-7, что расположилась в поселке Тюбе, зеки устроили бунт прямо перед приездом в колонию с рабочим визитом высшего руководства Службы исполнения наказания Дагестана и прокурора. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе УФСИН РД, несколько заключенных отказались выполнять законные требования контролеров и попытались дестабилизировать режим содержания и выказать массовое неповиновения требованиям администрации.

В соцсетях пишут, что заключенные устроили погром Фото: СОЦСЕТИ

В соцсетях пишут, что заключенные устроили погромФото: СОЦСЕТИ

- Незамедлительно на место происшествия выехали представители руководства УФСИН России по Республике Дагестан и Махачкалинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курбан Курбанов, - уточнили в ведомстве. - Были проведены переговоры с осужденными с разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий. Обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств.

Показываем кадры с прибывшими в тюрьму силовиками ОМОН и следящими за ситуацией специалистами Службы исполнения наказания:

Зеки устроили мятеж в колонии Дагестана.

А также ролик, где заключенные кричат с крыши. И на территорию тюрьмы врывается целый батальон спецназовцев в снаряжении с щитами.

"Залезли на крышу!": в тюрьме Дагестана бунт.

- Устроили бунт, протест против беспредела. Снимать запрещают, - комментирует происходящее очевидец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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