Жители Ставрополя съели и разгромили арт-объекты на день города

Жители Ставрополя в субботу празднуют день города и края. Для торжества власти соорудили несколько арт-объектов, которые передавали почти сакральную мысль о том, что "Ставрополье - сад и житница России".

Слон из яблок. До встречи с людьмиФото: СОЦСЕТИ

Первый арт-объект - это слон из яблок. На его сотворение мастера потратили семь часов. А разнесли его за три часа. Очень быстро, учитывая, что слон выше человеческого роста в полтора раза.

- Был слон - стал ёж, - иронизируют пользователи сети.

Слон, столкнувшись с этим миром, обозлился и стал ежомФото: СОЦСЕТИ

Второй арт-объект - это дерево, чья крона состояла из сахарной ваты. К пяти часам для объекта наступила поздняя осень: жители Ставрополя собрали весь урожай, а листья - белоснежные клочки ваты - невзрачно лежат случайными грязными комками.

- Вата по усам катилась да в рот все не попадала, - пишут в интернете.

Арки. До встречи с людьмиФото: СОЦСЕТИ

Если эти два арт-объекта и должны были съесть, то вот третий разрушили, разнесли, разгромили безосновательно. Это была декоративная арка из сена. Мальчуганы, подгоняемые своими старшими родственниками, взбирались по железному каркасу и снимали пучками части объекта. Треть из собранного они доставляли до своих родителей и бабушек, остальное роняли на землю. В итоге Александровская площадь напоминала конюшню с истоптанным негодным сеном.

Последствия отдыха людейФото: соцсети

- К несчастью, народ не учится на ошибках. Что тут поделать? Раньше говорили о блинах - теперь будут о сене. Когда говорили о блинах, было не так стыдно, как тут.