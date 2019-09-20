Робин Гуд по-ставропольски: Добродушный парень тренирует горожан, чтобы помочь беднякам

Молодой стоматолог Шамиль Сафаров — современный Робин Гуд. Парень решил собственными силами помогать малоимущим и нуждающимся. Для этого энтузиаст придумал акцию «Добрый спорт».

Так, по выходным на берегу Комсомольского озера в Ставрополе волонтер, и его неравнодушные активисты разбивали импровизированный спортивный лагерь на открытом воздухе.

Бегающие мимо мужчины заходили туда, чтобы потягать железо, отдыхающие девушки — попрыгать на скакалке или поиграть в настольный теннис. За полезное удовольствие участник должен был заплатить всего лишь 100 рублей.

Присоединиться к акции «Добрый спорт» захотели и люди с ограниченными возможностями здоровья. Один из них — живущий без полноценных рук и ног Саша Соломенник, известный в России, как ставропольский Вуйчич.

За два месяца благотворительной акции Шамиль и его команда собрали 10 тысяч рублей. Сумма небольшая, но ее хватило, чтобы купить для первоклассницы Арины из малоимущей семьи туфли и платье.

Остальным трем бедным семьям помощь тоже досталась. Кто-то из многодетных родителей просил парня купить продукты питания, а кто-то мячи и кеды для ребенка.

В следующем году молодой врач планирует расширить список видов спорта на открытом воздухе. Свои выходные он готов вновь потратить на вовлечение горожан в спорт, чтобы на вырученные деньги помогать тем, кто в этом нуждается.