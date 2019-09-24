"Я не вижу героического поступка": отец 4 детей спас девушку из горящей квартиры многоэтажки

В Нижневартовске гостивший у друга 29-летний Али Омаров из Дагестана стал героем, вытащив из горящей на 5 этаже квартиры девушку. Через форточку затянул ее в окно этажом выше. Слава о герое в момент долетела до родных просторов, и мужчине пришлось записать ролик с объяснениями. Говорит, телефон обрывается от звонков и сообщений от родственников и друзей.

Отец 4 детей спас незнакомку на высоте 6 этажа.

- Я не вижу героического поступка, - сразу подчеркнул Али. - Любой, думаю, таким образом должен помогать.

Из рассказа мужчины, вместе с приятелем они шли в квартиру второго подъезда. Но увидели пожар в квартире третьего. Пожарные уже приехали, но не могли подобраться на спецмашинах поближе.

- А девушка в окне плачет и зовет на помощь! Первое пришло в голову: помочь спасателям. Дверь горящей квартиры не смогли сломать. Пошел на 6 этаж. Постучал. Открыла девушка. Попросил через их окно вытащить. Руки дрожали. Я слышал крики. Хотел горшки с цветами убрать, уронил. Попытался дать руку. Не достал и сам чуть не упал, трудно удержаться было. Сумка была, прикинул, что ремни крепкие. Она зацепилась, - вспоминает смельчак.

Рискуя жизнью, дагестанец спас девушку из горящей квартиры.

Признается, что спасать незнакомку оказалось очень рискованно из-за ее потери сознания.

- Я сумел ее за пальцы схватить, потом кисти рук. Потянул на себя. Поднял. Сразу потеряла сознание. Забежали сотрудники МЧС. Спускал ее в скорую. Подъезд весь в дыму. Часа 2-3 в себя приходил. Чуть не задохнулся. Представляю, что девушка пережила, - продолжает Али Османов.

Затем герой скромно удалился, не желая придавать огласке свой поступок. Но приятель "выдал" своего товарища, и теперь о нем узнала вся страна.